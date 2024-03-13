Путин заявил, что Россия «обнулила» ПРО США созданием ракет «Авангард»

Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» (Фото: РИА Новости)

Россия «обнулила» вложения Вашингтона в систему противоракетной обороны (ПРО), создав ракеты «Авангард». Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву.

«Если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны — «Авангард», межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности, — ну просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

«Авангард» — стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, который оснащен гиперзвуковым боевым блоком. Ракета способна развивать скорость 27 махов (около 33 тыс. км/ч). Первый полк с «Авангардами» заступил на дежурство в Ясненском соединении в 2019 году. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что комплексы позволяют успешно осуществлять ядерное сдерживание, а также «гарантировать безопасность России и ее союзников».

Никто не будет считаться с Россией, если страна не сможет самостоятельно себя защитить, продолжил Путин. Последствия такого сценария он назвал катастрофическими для российской государственности.

В конце февраля 2022 года, через несколько дней после начала военной операции на Украине, Путин приказал перевести силы сдерживания России на особый режим несения боевого дежурства. В их состав входят стратегические ядерные силы. На боевом дежурстве стоят в том числе гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард», способные нести ядерный заряд.

Путин подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. В то же время президент призывал помнить, что у страны оно есть.