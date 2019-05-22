Российские ракетные войска получили первые комплексы «Авангард»

В Оренбургской области уже создана инфраструктура для ракетного полка с «Авангардом». В конце прошлого года Минобороны провело успешные испытания этой ракеты с гиперзвуковым боевым блоком

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали получать комплексы «Авангард», которые в конце года заступят на боевое дежурство. Об этом сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев, передает «РИА Новости».

«Продолжается прием в эксплуатацию с постановкой на боевое дежурство стационарных и мобильных ракетных комплексов пятого поколения «Ярс» и «Авангард», — сказал Каракаев.

По словам военного, в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области развернута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом «Авангард». Он должен заступить на боевое дежурство к концу года.

Каракаев пояснил, что РВСН находятся на «определенном историческом этапе», когда последние ракетные комплексы советского производства выводят из боевого состава. Он подчеркнул, что удалось создать основу производства новых ракетных комплексов полностью российской кооперации промышленности.