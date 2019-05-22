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Политика ,  
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Российские ракетные войска получили первые комплексы «Авангард»
В Оренбургской области уже создана инфраструктура для ракетного полка с «Авангардом». В конце прошлого года Минобороны провело успешные испытания этой ракеты с гиперзвуковым боевым блоком
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали получать комплексы «Авангард», которые в конце года заступят на боевое дежурство. Об этом сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев, передает «РИА Новости».

«Продолжается прием в эксплуатацию с постановкой на боевое дежурство стационарных и мобильных ракетных комплексов пятого поколения «Ярс» и «Авангард», — сказал Каракаев.

По словам военного, в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области развернута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом «Авангард». Он должен заступить на боевое дежурство к концу года.

Каракаев пояснил, что РВСН находятся на «определенном историческом этапе», когда последние ракетные комплексы советского производства выводят из боевого состава. Он подчеркнул, что удалось создать основу производства новых ракетных комплексов полностью российской кооперации промышленности.

Политика
Минобороны по команде Путина провело пуск ракеты «Авангард»

Командующий РВСН в конце прошлого года указывал, что «Авангард» имеет совершенно уникальные боевые характеристики и принятие его на вооружение увеличит боевые возможности группировки, прежде всего по преодолению противоракетной защиты и поражению точечных объектов.

В январе министр обороны Сергей Шойгу говорил, что его ведомство намерено начать развертывание первого в Вооруженных силах России ракетного полка, оснащенного комплексами «Авангард» в 2019 году.

Общество
Шойгу сообщил о скором появлении полка ракетных комплексов «Авангард»

Впервые президент России Владимир Путин рассказал о комплексе «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году. Глава государства отмечал, что этот комплекс, «как огненный шар», способен поражать цели из космоса. В феврале Путин заявил, что «Авангард» по значимости для безопасности не уступает запуску первого искусственного спутника Земли. Глава государства также указывал, что после появления у США системы ПРО Россия должна была дать «серьезный ответ».

Автор: Юлия Выродова
Теги: «Авангард», Ракетные войска стратегического назначения, РВСН
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