Экстрадиция: что это и какие страны не выдают преступников России
Содержание:
- Что такое экстрадиция
- Экстрадиция в праве России и международном праве
- Процедура экстрадиции из России
- Особенности экстрадиции россиян из некоторых других стран
- Что важно знать об экстрадиции
Что такое экстрадиция
Экстрадиция — это юридический процесс, в рамках которого одно государство передает другому человека для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности или исполнить уже вынесенный приговор. Такая процедура становится необходимой, когда предполагаемый преступник пересекает государственную границу и оказывается вне зоны действия национальных правоохранительных органов. Решение об экстрадиции обычно принимают не суды, а правительство или уполномоченное министерство, хотя судебная проверка часто обязательна. Цель процедуры — не допустить, чтобы преступления оставались безнаказанными из-за перемещения между странами.
При выдаче преступников процедура должна применяться лишь в случае серьезных нарушений и основываться на межгосударственных соглашениях. Общепризнанные принципы международного права, например, предписывают не допускать экстрадицию в те государства, где выдаваемому лицу может угрожать смертная казнь или применение пыток.
Отличия экстрадиции от депортации и выдворения
Экстрадиция представляет собой процедуру передачи лица другому государству с целью уголовного преследования или исполнения судебного приговора. Депортация — это принудительная высылка иностранного гражданина из России в ситуации, когда у него больше нет законных оснований для дальнейшего пребывания в стране.
В России также есть выдворение — это вид административного наказания за нарушение иностранцем какого-либо закона (не обязательно в сфере миграции).
Экстрадиция в праве России и международном праве
В России процесс выдачи регулируется как внутренними нормами, так и международными обязательствами. Согласно ст. 61 Конституции, российские граждане не могут быть высланы за границу или переданы другому государству. Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне страны и находящиеся на территории России, могут быть выданы иностранному государству — при условии наличия соответствующего международного договора.
Детальное регулирование выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора содержится в главе 54 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) России.
В международных отношениях существует два основных типа регулирующих экстрадицию документов: многосторонние и двусторонние соглашения. Многосторонние соглашения охватывают широкий круг государств. В качестве примера можно привести Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1957 года, которая закрепляет общие правила и процедуры выдачи между странами-участницами. В числе других документов — Европейская конвенция о выдаче, Минская конвенция о правовой помощи, Римский статут Международного уголовного суда.
Двусторонние договоры регулируют взаимодействие двух стран. Россия заключила двусторонние договоры о правовой помощи по уголовным делам или непосредственно об экстрадиции со множеством государств, среди них Китай, Ирак, Иран, Монголия, Индия, Япония, США, ОАЭ, Финляндия и другие.
Процедура экстрадиции из России
Экстрадиция начинается с направления одним государством официального запроса о выдаче. В нем указываются данные о лице, описание деяния и правовая квалификация. Запрос передается дипломатическими каналами или через Интерпол.
В России поступивший запрос рассматривает Генеральная прокуратура в соответствии со ст. 462 Уголовно-процессуального кодекса. Процесс экстрадиции включает в себя несколько ключевых этапов и проверок. Сначала проводят анализ соответствия ситуации международным договоренностям и законодательным актам, а также изучают обстоятельства, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче лица, — к примеру, наличие запрета на выдачу граждан России.
После этого материалы дела передают в суд, который осуществляет проверку законности и возможности передачи лица другому государству. При этом судебный орган не занимается оценкой виновности человека (согласно ст. 463 УПК).
Итоговое решение о выдаче принимает генеральный прокурор или его заместитель — они могут как утвердить экстрадицию, так и отклонить ее. Подобная двухступенчатая система предусмотрена и в ряде международных документов, в том числе в Европейской конвенции о выдаче.
На завершающем этапе человека передают представителям государства, которое подало запрос на экстрадицию. Однако по закону такая передача допустима лишь при наличии твердых гарантий того, что к человеку не будут применены смертная казнь или политическое преследование (согласно ст. 11 упомянутой Конвенции).
Решение Генпрокуратуры России о выдаче можно обжаловать в суде в течение десяти суток после того, как гражданин получит уведомление.
Условия выдачи и основания для отказа в России
Для удовлетворения требования об экстрадиции необходимо, чтобы против лица, находящегося за границей, было возбуждено уголовное производство и имелись достаточные доказательства для привлечения его к ответственности. Запрос должен поступать от государства, с которым есть договор, либо опираться на принцип взаимности. Кроме того, деяние должны признавать наказуемым в обеих странах, это называется принципом «двойной криминализации».
Помимо юридических формальностей запрос должны сопровождать документы, подтверждающие личность обвиняемого, содержащие обвинения и доказательства. Сроки рассмотрения, порядок передачи и контроль за соблюдением прав человека регламентированы национальным законодательством и международными соглашениями.
Согласно закону, выдача не допускается в следующих случаях:
1) человек, в отношении которого иностранное государство сделало запрос на выдачу, — гражданин России;
2) человеку в России предоставлено убежище в связи с рисками преследования в государстве, сделавшем запрос на выдачу, по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям;
3) в России за искомое деяние вынесен вступивший в законную силу приговор или прекращено производство по уголовному делу;
4) уголовное дело не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение из-за истечения сроков давности;
5) есть препятствия для выдачи человека в соответствии с законодательством и международными договорами России;
6) искомое деяние не является преступлением в России.
Практика экстрадиции из России
На 2024 год Россия была стороной 96 двусторонних соглашений и участником 20 международных договоров в области экстрадиции с иностранными государствами. Среди этих стран — Китай, Ирак, Иран, Монголия, Индия, Вьетнам, Япония, США, ОАЭ, Финляндия и другие. По данным Министерства юстиции России, на 2025 год у России такой договор заключен, например, с Китаем, Индией, Испанией, Японией.
В 2020 году из России за рубеж были переданы 445 обвиняемых и приговоренных, в том числе 400 граждан стран ближнего зарубежья. С января по ноябрь 2022 года Генпрокуратура удовлетворила 812 ходатайств зарубежных партнеров о выдаче иностранных граждан. В 2024 году Россия экстрадировала 877 подозреваемых и обвиняемых, а также 224 осужденных.
«Могу сделать выводы только по нашей практике, которая по экстрадиции в последнее время не столь широкая, — прокомментировал РБК адвокат, партнер адвокатского бюро «Мусаев и партнеры» Кирилл Жаринов. — После прекращения действия Европейской конвенции по правам человека есть ощущение, что экстрадировать стали больше и легче, меньше обращая внимание на риски в стране — инициаторе розыска. Российские суды стали реже отменять решения о выдаче по ряду оснований, которые раньше работали (связанные с угрозами безопасности на родине, противоречиями в процессуальных документах и т.п.)».
Европейская конвенция по правам человека (ЕКПЧ) — международная конвенция о защите прав человека и политических свобод в Европе, разработанная в 1950 году. Она предусматривает право на жизнь, запрет пыток, запрет рабства, право на свободу, право на справедливое судебное разбирательство и т.д. Конвенция учредила Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), куда может обратиться любое лицо, которое считает, что его права, перечисленные в ЕКПЧ, были нарушены государством — участником документа.
Россия вышла из ЕКПЧ в сентябре 2022 года. Вместе с этим она также вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.
Особенности экстрадиции россиян из некоторых других стран
По данным CBS News на 2024 год, на Россию приходится почти половина «красных уведомлений» (оповещение о международном розыске, благодаря которому страны-участницы узнают, что правоохранительные органы какого-то государства добиваются ареста или задержания человека), которые Интерпол публикует.
Как правило, другие государства также не выдают своих граждан, но могут экстрадировать иностранцев. В январе 2025 года глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что России стали массово отказывать в экстрадиции по запросам правоохранительных органов, эти решения «политически мотивированы». Среди них — Германия, Италия, Великобритания, Литва, Польша, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.
Другие страны
-
Израиль. Не выдает людей, если уголовное преследование может быть по политическим, расовым и религиозным мотивам. Человека экстрадируют, если преступление, в котором его обвиняют, является преступлением в законах обеих стран.
-
Южная Корея. Может экстрадировать в Россию. Так, в 2023 году страна экстрадировала в Россию обвиняемого в финансировании террористов из «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).
-
США. Конституция США допускает выдачу собственных граждан лишь по международному договору. Граждан других стран могут экстрадировать, в том числе в Россию.
-
Турция. Сотрудничество с Россией в сфере экстрадиции есть, но выдача происходит выборочно и предполагает соблюдение сложных юридических процедур.
-
Таиланд. Страна выдает преступников России на основании судебных решений, но такая практика не слишком распространена.
-
Европейский союз (в зависимости от страны). Экстрадиция возможна в соответствии с европейскими правилами, но в отдельных случаях страны ЕС могут отказать в выдаче по политическим или правозащитным соображениям.
-
ОАЭ. В 2014 году страна заключила с Россией договор о взаимной выдаче преступников. Однако он не предусматривает выдачу своих граждан, это касается всех эмиратов государства. Положительный ответ на вопрос, выдает ли Дубай преступников России, возможен только при соблюдении ряда условий: преступление должно признаваться уголовным в обеих странах, срок наказания должен составлять не менее одного года, а также должен соблюдаться принцип взаимности.
-
Индонезия. 1 октября 2025 года Совет народных представителей страны ратифицировал договор с Россией о выдаче преступников. Экстрадировать будут только за преступления, наказуемые в обеих странах лишением свободы не менее одного года.
Что важно знать об экстрадиции
Экстрадиция — это процесс передачи лица из одного государства в другое для целей уголовного преследования или исполнения судебного решения. В России этот процесс регулируется Уголовно-процессуальным кодексом, Конституцией и рядом международных договоров, включая Европейскую конвенцию о выдаче.
Рассмотрением запроса на экстрадицию занимаются Генеральная прокуратура и суд, а окончательное слово остается за генеральным прокурором или его заместителем.
Среди ключевых условий экстрадиции — наличие соответствующего международного договора, установление уголовной ответственности за деяние в обоих государствах и отсутствие обстоятельств, которые могут стать основанием для отказа (например, наличие гражданства, политический характер преследования, риск пыток или смертной казни).
Россия заключила договоры об экстрадиции с большим числом стран, однако некоторые государства (такие как Великобритания, Швеция и Германия) по политико-правовым причинам сейчас отказываются от такого сотрудничества.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили