Экстрадиция: что это и какие страны не выдают преступников России

Что такое экстрадиция

Экстрадиция — это юридический процесс, в рамках которого одно государство передает другому человека для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности или исполнить уже вынесенный приговор. Такая процедура становится необходимой, когда предполагаемый преступник пересекает государственную границу и оказывается вне зоны действия национальных правоохранительных органов. Решение об экстрадиции обычно принимают не суды, а правительство или уполномоченное министерство, хотя судебная проверка часто обязательна. Цель процедуры — не допустить, чтобы преступления оставались безнаказанными из-за перемещения между странами.

При выдаче преступников процедура должна применяться лишь в случае серьезных нарушений и основываться на межгосударственных соглашениях. Общепризнанные принципы международного права, например, предписывают не допускать экстрадицию в те государства, где выдаваемому лицу может угрожать смертная казнь или применение пыток.

Отличия экстрадиции от депортации и выдворения

Экстрадиция представляет собой процедуру передачи лица другому государству с целью уголовного преследования или исполнения судебного приговора. Депортация — это принудительная высылка иностранного гражданина из России в ситуации, когда у него больше нет законных оснований для дальнейшего пребывания в стране.

В России также есть выдворение — это вид административного наказания за нарушение иностранцем какого-либо закона (не обязательно в сфере миграции).

Экстрадиция в праве России и международном праве

В России процесс выдачи регулируется как внутренними нормами, так и международными обязательствами. Согласно ст. 61 Конституции, российские граждане не могут быть высланы за границу или переданы другому государству. Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне страны и находящиеся на территории России, могут быть выданы иностранному государству — при условии наличия соответствующего международного договора.

Детальное регулирование выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора содержится в главе 54 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) России.

В международных отношениях существует два основных типа регулирующих экстрадицию документов: многосторонние и двусторонние соглашения. Многосторонние соглашения охватывают широкий круг государств. В качестве примера можно привести Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1957 года, которая закрепляет общие правила и процедуры выдачи между странами-участницами. В числе других документов — Европейская конвенция о выдаче, Минская конвенция о правовой помощи, Римский статут Международного уголовного суда.

Двусторонние договоры регулируют взаимодействие двух стран. Россия заключила двусторонние договоры о правовой помощи по уголовным делам или непосредственно об экстрадиции со множеством государств, среди них Китай, Ирак, Иран, Монголия, Индия, Япония, США, ОАЭ, Финляндия и другие.

Процедура экстрадиции из России

Экстрадиция начинается с направления одним государством официального запроса о выдаче. В нем указываются данные о лице, описание деяния и правовая квалификация. Запрос передается дипломатическими каналами или через Интерпол.

В России поступивший запрос рассматривает Генеральная прокуратура в соответствии со ст. 462 Уголовно-процессуального кодекса. Процесс экстрадиции включает в себя несколько ключевых этапов и проверок. Сначала проводят анализ соответствия ситуации международным договоренностям и законодательным актам, а также изучают обстоятельства, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче лица, — к примеру, наличие запрета на выдачу граждан России.

После этого материалы дела передают в суд, который осуществляет проверку законности и возможности передачи лица другому государству. При этом судебный орган не занимается оценкой виновности человека (согласно ст. 463 УПК).

Итоговое решение о выдаче принимает генеральный прокурор или его заместитель — они могут как утвердить экстрадицию, так и отклонить ее. Подобная двухступенчатая система предусмотрена и в ряде международных документов, в том числе в Европейской конвенции о выдаче.

На завершающем этапе человека передают представителям государства, которое подало запрос на экстрадицию. Однако по закону такая передача допустима лишь при наличии твердых гарантий того, что к человеку не будут применены смертная казнь или политическое преследование (согласно ст. 11 упомянутой Конвенции).

Решение Генпрокуратуры России о выдаче можно обжаловать в суде в течение десяти суток после того, как гражданин получит уведомление.

Условия выдачи и основания для отказа в России

Для удовлетворения требования об экстрадиции необходимо, чтобы против лица, находящегося за границей, было возбуждено уголовное производство и имелись достаточные доказательства для привлечения его к ответственности. Запрос должен поступать от государства, с которым есть договор, либо опираться на принцип взаимности. Кроме того, деяние должны признавать наказуемым в обеих странах, это называется принципом «двойной криминализации».

Помимо юридических формальностей запрос должны сопровождать документы, подтверждающие личность обвиняемого, содержащие обвинения и доказательства. Сроки рассмотрения, порядок передачи и контроль за соблюдением прав человека регламентированы национальным законодательством и международными соглашениями.

Согласно закону, выдача не допускается в следующих случаях:

1) человек, в отношении которого иностранное государство сделало запрос на выдачу, — гражданин России;

2) человеку в России предоставлено убежище в связи с рисками преследования в государстве, сделавшем запрос на выдачу, по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям;

3) в России за искомое деяние вынесен вступивший в законную силу приговор или прекращено производство по уголовному делу;

4) уголовное дело не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение из-за истечения сроков давности;

5) есть препятствия для выдачи человека в соответствии с законодательством и международными договорами России;

6) искомое деяние не является преступлением в России.

Практика экстрадиции из России

На 2024 год Россия была стороной 96 двусторонних соглашений и участником 20 международных договоров в области экстрадиции с иностранными государствами. Среди этих стран — Китай, Ирак, Иран, Монголия, Индия, Вьетнам, Япония, США, ОАЭ, Финляндия и другие. По данным Министерства юстиции России, на 2025 год у России такой договор заключен, например, с Китаем, Индией, Испанией, Японией.

В 2020 году из России за рубеж были переданы 445 обвиняемых и приговоренных, в том числе 400 граждан стран ближнего зарубежья. С января по ноябрь 2022 года Генпрокуратура удовлетворила 812 ходатайств зарубежных партнеров о выдаче иностранных граждан. В 2024 году Россия экстрадировала 877 подозреваемых и обвиняемых, а также 224 осужденных.

«Могу сделать выводы только по нашей практике, которая по экстрадиции в последнее время не столь широкая, — прокомментировал РБК адвокат, партнер адвокатского бюро «Мусаев и партнеры» Кирилл Жаринов. — После прекращения действия Европейской конвенции по правам человека есть ощущение, что экстрадировать стали больше и легче, меньше обращая внимание на риски в стране — инициаторе розыска. Российские суды стали реже отменять решения о выдаче по ряду оснований, которые раньше работали (связанные с угрозами безопасности на родине, противоречиями в процессуальных документах и т.п.)».

Европейская конвенция по правам человека (ЕКПЧ) — международная конвенция о защите прав человека и политических свобод в Европе, разработанная в 1950 году. Она предусматривает право на жизнь, запрет пыток, запрет рабства, право на свободу, право на справедливое судебное разбирательство и т.д. Конвенция учредила Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), куда может обратиться любое лицо, которое считает, что его права, перечисленные в ЕКПЧ, были нарушены государством — участником документа. Россия вышла из ЕКПЧ в сентябре 2022 года. Вместе с этим она также вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.

Особенности экстрадиции россиян из некоторых других стран

По данным CBS News на 2024 год, на Россию приходится почти половина «красных уведомлений» (оповещение о международном розыске, благодаря которому страны-участницы узнают, что правоохранительные органы какого-то государства добиваются ареста или задержания человека), которые Интерпол публикует.

Как правило, другие государства также не выдают своих граждан, но могут экстрадировать иностранцев. В январе 2025 года глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что России стали массово отказывать в экстрадиции по запросам правоохранительных органов, эти решения «политически мотивированы». Среди них — Германия, Италия, Великобритания, Литва, Польша, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.

Другие страны

Израиль. Не выдает людей, если уголовное преследование может быть по политическим, расовым и религиозным мотивам. Человека экстрадируют, если преступление, в котором его обвиняют, является преступлением в законах обеих стран.

Южная Корея. Может экстрадировать в Россию. Так, в 2023 году страна экстрадировала в Россию обвиняемого в финансировании террористов из «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).

США. Конституция США допускает выдачу собственных граждан лишь по международному договору. Граждан других стран могут экстрадировать, в том числе в Россию.

Турция. Сотрудничество с Россией в сфере экстрадиции есть, но выдача происходит выборочно и предполагает соблюдение сложных юридических процедур.

Таиланд. Страна выдает преступников России на основании судебных решений, но такая практика не слишком распространена.

Европейский союз (в зависимости от страны). Экстрадиция возможна в соответствии с европейскими правилами, но в отдельных случаях страны ЕС могут отказать в выдаче по политическим или правозащитным соображениям.

ОАЭ. В 2014 году страна заключила с Россией договор о взаимной выдаче преступников. Однако он не предусматривает выдачу своих граждан, это касается всех эмиратов государства. Положительный ответ на вопрос, выдает ли Дубай преступников России, возможен только при соблюдении ряда условий: преступление должно признаваться уголовным в обеих странах, срок наказания должен составлять не менее одного года, а также должен соблюдаться принцип взаимности.

Индонезия. 1 октября 2025 года Совет народных представителей страны ратифицировал договор с Россией о выдаче преступников. Экстрадировать будут только за преступления, наказуемые в обеих странах лишением свободы не менее одного года.

Что важно знать об экстрадиции

Экстрадиция — это процесс передачи лица из одного государства в другое для целей уголовного преследования или исполнения судебного решения. В России этот процесс регулируется Уголовно-процессуальным кодексом, Конституцией и рядом международных договоров, включая Европейскую конвенцию о выдаче.

Рассмотрением запроса на экстрадицию занимаются Генеральная прокуратура и суд, а окончательное слово остается за генеральным прокурором или его заместителем.

Среди ключевых условий экстрадиции — наличие соответствующего международного договора, установление уголовной ответственности за деяние в обоих государствах и отсутствие обстоятельств, которые могут стать основанием для отказа (например, наличие гражданства, политический характер преследования, риск пыток или смертной казни).

Россия заключила договоры об экстрадиции с большим числом стран, однако некоторые государства (такие как Великобритания, Швеция и Германия) по политико-правовым причинам сейчас отказываются от такого сотрудничества.