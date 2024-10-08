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Политика ,  
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Генпрокуратура раскрыла, сколько человек ЕС и Канада не выдали России

Латвия, Канада и Швейцария отказали России в правовой помощи из-за политики
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Страны Евросоюза и Канада в этом году уже 67 раз отказали в выдаче России разыскиваемых за преступления, в 14 случаях — по политическим причинам, сообщила Генпрокуратура.

«В то же время по 19 запросам основания вообще не указаны либо в выдаче отказано по «иным причинам», — добавили в ведомстве, отметив, что эти решения также могут оказаться политическими.

В Генпрокуратуре отметили, что люди, которых отказались выдавать, обвиняются в мошенничестве (ст. 159 УК), причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблении доверием (ст. 165 УК), разбое (ст. 162 УК) и по другим статьям.

Кроме того, с начала года иностранные компетентные органы отказались выполнить 27 запросов России о правовой помощи, семь из них — по политическим причинам. Так, Латвия и Швейцария отказали России по три раза, Канада — один.

ОАЭ выдали России обвиняемого в убийстве
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Вместе с тем за восемь месяцев иностранные органы выдали России 120 лиц, отметили в ведомстве. В частности, в конце августа ОАЭ экстрадировали россиянина, обвиненного в убийстве.

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