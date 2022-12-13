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Лидерами в числе отказов в экстрадиции россиян стали Германия и Австрия

Власти Германии и Австрии в этом году чаще всего отвечали отказом на российские запросы об экстрадиции. Всего к началу декабря иностранные государства приняли решение о выдаче в Россию 166 человек, сообщила Генпрокуратура
Фото: Peter Steffen / dpa / Global Look Press
Фото: Peter Steffen / dpa / Global Look Press

По состоянию на начало декабря 2022 года иностранные государства приняли решения о выдаче России 166 граждан, скрывавшихся от правосудия, сообщили РБК в Генеральной прокуратуре в ответ на соответствующий запрос. Также было принято 56 решений об отказе в экстрадиции. Правоохранительные службы России продолжают взаимодействовать с компетентными органами иностранных государств в борьбе с преступностью, уточнили в ведомстве.

С января по ноябрь российское надзорное ведомство удовлетворило 812 ходатайств зарубежных партнеров о выдаче иностранных граждан для привлечения их к уголовной ответственности или исполнения приговоров, отметили в Генпрокуратуре.

В ведомстве также заявили, что некоторые европейские государства неконструктивно подходят к рассмотрению российских ходатайств, отказывая в выдаче лиц по политическим мотивам. «Больше всех отказывали в экстрадиции власти Германии (17) и Австрии (12). Аналогичные решения принимались Великобританией (3), Черногорией (4), Польшей (4), Италией (5), Кипром (3), Чехией (3), Швейцарией (1), Румынией (2), Болгарией (2)», — уточняется в ответе ведомства. В качестве обоснования зарубежные правоохранительные органы ссылались на неуверенность, что Россия будет соблюдать права выдаваемых лиц, но не привели никакой информации о конкретных нарушениях с российской стороны, сообщили в Генпрокуратуре.

Такой подход позволил избежать уголовной ответственности обвиняемым в совершении особо крупных хищений, в причинении тяжких телесных повреждений, в вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность и в совершении других преступлений. «По каждому такому случаю мы направляем обращения, в которых призываем иностранных партнеров к соблюдению международных обязательств по экстрадиции преступников, а также к необходимости привлечения их к уголовной ответственности», — подчеркнули в ведомстве.

В то же время, считают в Генеральной прокуратуре, большинство стран при взаимодействии с Россией придерживаются принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления: в июне в Россию из Черногории экстрадирован разыскиваемый за насильственные действия сексуального характера, в июле из Испании — обвиняемый в краже в особо крупном размере, в сентябре из Чехии — осужденный в России за незаконный оборот наркотиков, а в октябре из Швеции — обвиняемый в умышленном убийстве.

В ответе ведомства также указано, что в текущем году Генпрокуратура принимала решения о выдаче преступников в Венгрию, Норвегию, Северную Македонию, Чехию и другие государства.

В июле Генпрокуратура сообщила, что в марте—мае Россия получила 43 отказа в выдаче обвиняемых и осужденных россиян, 13 отказов было со стороны Германии. Но за два первых месяца года Россия получила всего четыре отказа.

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В 2020 году в Россию были выданы 177 лиц, отказано в выдаче 54 человек; из России за рубеж были переданы 445 обвиняемых и приговоренных, в том числе 400 граждан стран ближнего зарубежья. Генпрокуратура не приводит в своем ответе статистику за аналогичный период прошлого года.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
экстрадиция Генеральная прокуратура международный преступник
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