Юристы допустили упрощение экстрадиции из Турции из-за закона о фейках
Новый законопроект об уголовной ответственности за фейки, принятый турецким парламентом, может упростить экстрадицию граждан России из Турции, заявила РБК адвокат, первый заместитель председателя президиума коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар.
Между Россией и Турцией в Анкаре 1 декабря 2014 года заключен международный договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, объяснила Айвар. По этому договору правоохранительные органы двух стран оказывают друг другу поддержку в «экстрадиции, обмене документами, признании документов, сборе доказательств», добавила адвокат.
«Очень важно, чтобы на территории страны совершенное деяние тоже считалось преступлением», — уточнил председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский. Он пояснил, что человек подлежит экстрадиции, если в стране, из которой экстрадируют, это также считается правонарушением.
Юристы объяснили, что в случае экстрадиции процессом запроса в другую страну занимается Генеральная прокуратура. Депортации подлежат лица, чье преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое преступление, заявила Людмила Айвар.
«Теоретически такое может быть, — прокомментировал РБК Владимир Старинский. — Хотя я сомневаюсь, что ради фейков на дипломатическом уровне решался бы правовой момент. У нас в основном экстрадицией занимаются в отношении людей, которые совершили тяжкие, особо тяжкие преступления».
«Это не значит, что завтра всех начнут выдавать», — говорит Айвар. Перед тем как депортировать человека, должна пройти специальная процедура, «которая рассматривается в судах того государства, откуда человек выдается: выдавать человека или не выдавать, нарушает это общемировые гуманистические принципы конвенции или не нарушает, будут применяться к человеку пытки на территории Российской Федерации или нет. Вопрос выдачи в том числе решается с целью соблюдения прав и законов граждан».
В четверг парламент Турции утвердил законопроект о дезинформации, который предусматривает до трех лет лишения свободы, как сообщил государственный канал TRT. Этот документ вносит поправки в 29-ю статью уголовного кодекса Турции, согласно новой редакции «информация, признанная вводящей в заблуждение обществом, квалифицируется в качестве уголовно наказуемого деяния».
В России в марте этого года Владимир Путин подписал законы, которые предусматривают ответственность за распространение недостоверной информации о работе госорганов и действиях армии России. По новым правилам, распространение недостоверной информации о деятельности таких структур, как Росгвардия, посольства, диппредставительства, МЧС и прокуратура, предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Согласно закону о фейках в отношении вооруженных сил России, за распространение неверной информации предусматривается штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. По статье о дискредитации 16 августа Советский суд Уфы оштрафовал музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на 50 тыс. руб.