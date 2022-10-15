Юристы допустили упрощение экстрадиции из Турции из-за закона о фейках

Появление в Турции ответственности за фейки может облегчить выдачу в России, так как для экстрадиции важно, чтобы на территории страны, от которой требуют выдать человека, вменяемое ему деяние тоже считалось преступлением

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Новый законопроект об уголовной ответственности за фейки, принятый турецким парламентом, может упростить экстрадицию граждан России из Турции, заявила РБК адвокат, первый заместитель председателя президиума коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар.

Между Россией и Турцией в Анкаре 1 декабря 2014 года заключен международный договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, объяснила Айвар. По этому договору правоохранительные органы двух стран оказывают друг другу поддержку в «экстрадиции, обмене документами, признании документов, сборе доказательств», добавила адвокат.

«Очень важно, чтобы на территории страны совершенное деяние тоже считалось преступлением», — уточнил председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский. Он пояснил, что человек подлежит экстрадиции, если в стране, из которой экстрадируют, это также считается правонарушением.

Юристы объяснили, что в случае экстрадиции процессом запроса в другую страну занимается Генеральная прокуратура. Депортации подлежат лица, чье преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое преступление, заявила Людмила Айвар.

«Теоретически такое может быть, — прокомментировал РБК Владимир Старинский. — Хотя я сомневаюсь, что ради фейков на дипломатическом уровне решался бы правовой момент. У нас в основном экстрадицией занимаются в отношении людей, которые совершили тяжкие, особо тяжкие преступления».

«Это не значит, что завтра всех начнут выдавать», — говорит Айвар. Перед тем как депортировать человека, должна пройти специальная процедура, «которая рассматривается в судах того государства, откуда человек выдается: выдавать человека или не выдавать, нарушает это общемировые гуманистические принципы конвенции или не нарушает, будут применяться к человеку пытки на территории Российской Федерации или нет. Вопрос выдачи в том числе решается с целью соблюдения прав и законов граждан».

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В четверг парламент Турции утвердил законопроект о дезинформации, который предусматривает до трех лет лишения свободы, как сообщил государственный канал TRT. Этот документ вносит поправки в 29-ю статью уголовного кодекса Турции, согласно новой редакции «информация, признанная вводящей в заблуждение обществом, квалифицируется в качестве уголовно наказуемого деяния».

В России в марте этого года Владимир Путин подписал законы, которые предусматривают ответственность за распространение недостоверной информации о работе госорганов и действиях армии России. По новым правилам, распространение недостоверной информации о деятельности таких структур, как Росгвардия, посольства, диппредставительства, МЧС и прокуратура, предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно закону о фейках в отношении вооруженных сил России, за распространение неверной информации предусматривается штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. По статье о дискредитации 16 августа Советский суд Уфы оштрафовал музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на 50 тыс. руб.