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Таиланд одобрил соглашение об экстрадиции с Россией

Как отмечает The Nation, соглашение об экстадиции с Россией было одобрено на фоне массовой миграции россиян, «надеющихся избежать призыва»
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС
Правительство Таиланда утвердило проект соглашения об экстрадиции с Россией, передает The Nation Thailand со ссылкой на заявление официального представителя кабмина Рачада Дхнадирек.

По его словам, нынешнее соглашение соответствуют соглашениям об экстрадиции, которые Таиланд имеет с другими государствами. Дхнадирек отметил, что документ не требует одобрения парламента, так как оно не затрагивает экономику, торговлю, общество, территорию и инвестиции Таиланда.

Как отмечает издание, соглашение было одобрено на фоне массовой миграции россиян. The Nation приводит данные, согласно которым «десятки тысяч россиян», надеющихся избежать призыва и экономических последствий от конфликта с Украиной, приехали Таиланд с февраля прошлого года.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства о подписании договора о выдаче между Россией и Таиландом в начале февраля этого года.

Экстрадиция  — форма международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью, заключающаяся в аресте и передаче одним государством другому лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, либо лиц, уже осужденных судебными органами другого государства.

В настоящее время Россией подписаны около 65 международных соглашений о сотрудничестве в сфере экстрадиции. Среди них Китай, Ирак, Иран, Монголия, Индия, Вьетнам, Япония и другие страны. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Таиланд Россия экстрадиция миграция
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