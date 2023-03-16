Таиланд одобрил соглашение об экстрадиции с Россией

Как отмечает The Nation, соглашение об экстадиции с Россией было одобрено на фоне массовой миграции россиян, «надеющихся избежать призыва»

Фото: Zuma / ТАСС

Правительство Таиланда утвердило проект соглашения об экстрадиции с Россией, передает The Nation Thailand со ссылкой на заявление официального представителя кабмина Рачада Дхнадирек.

По его словам, нынешнее соглашение соответствуют соглашениям об экстрадиции, которые Таиланд имеет с другими государствами. Дхнадирек отметил, что документ не требует одобрения парламента, так как оно не затрагивает экономику, торговлю, общество, территорию и инвестиции Таиланда.

Как отмечает издание, соглашение было одобрено на фоне массовой миграции россиян. The Nation приводит данные, согласно которым «десятки тысяч россиян», надеющихся избежать призыва и экономических последствий от конфликта с Украиной, приехали Таиланд с февраля прошлого года.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства о подписании договора о выдаче между Россией и Таиландом в начале февраля этого года.