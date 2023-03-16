Таиланд одобрил соглашение об экстрадиции с Россией
По его словам, нынешнее соглашение соответствуют соглашениям об экстрадиции, которые Таиланд имеет с другими государствами. Дхнадирек отметил, что документ не требует одобрения парламента, так как оно не затрагивает экономику, торговлю, общество, территорию и инвестиции Таиланда.
Как отмечает издание, соглашение было одобрено на фоне массовой миграции россиян. The Nation приводит данные, согласно которым «десятки тысяч россиян», надеющихся избежать призыва и экономических последствий от конфликта с Украиной, приехали Таиланд с февраля прошлого года.
Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства о подписании договора о выдаче между Россией и Таиландом в начале февраля этого года.
Экстрадиция — форма международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью, заключающаяся в аресте и передаче одним государством другому лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, либо лиц, уже осужденных судебными органами другого государства.
В настоящее время Россией подписаны около 65 международных соглашений о сотрудничестве в сфере экстрадиции. Среди них Китай, Ирак, Иран, Монголия, Индия, Вьетнам, Япония и другие страны.