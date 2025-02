Что такое Интерпол и чем он занимается

Фото: Laurent Cipriani / AP / ТАСС

Что такое Интерпол

Интерпол (International Criminal Police Organization — INTERPOL) — это международная организация, которая помогает странам ловить преступников по всему миру и организует их сотрудничество в борьбе с преступностью. В ней участвуют 196 стран мира.

Хотя Интерпол и называется международной полицией, на самом деле он не является полицией в прямом смысле слова. Его сотрудники не имеют права самостоятельно задерживать подозреваемых, они могут только помогать правоохранительным органам стран-участниц: предоставлять им информацию из своих международных баз, координировать работу государств в международных расследованиях, помогать анализировать улики и заниматься дополнительным обучением полицейских.

Штаб-квартира организации находится во французском городе Лионе, а в странах-участницах работают национальные центральные бюро, которые подчиняются местным правоохранительным органам.

Глава Интерпола — президент, его избирают каждые четыре года на Генассамблее организации. С 2021 года этот пост занимает представитель ОАЭ генерал-майор Ахмед Насер Аль-Раиси. Ежегодно президент председательствует на Генассамблее и трех встречах исполнительного комитета организации.

История Интерпола

Идея создать международную полицейскую организацию впервые прозвучала в 1914 году на Международном конгрессе уголовной полиции в Монако. Там представители 24 стран обсудили сотрудничество в расследовании преступлений и экстрадиции преступников, однако дальнейшим планам помешала Первая мировая война.

Датой основания международной полиции принято считать 7 сентября 1923 года. В тот день была учреждена Международная комиссия уголовной полиции, штаб-квартира которой разместилась в Вене. Комиссия, в состав которой вошли 20 стран, собирала информацию о международной преступности и разрабатывала системы для международного розыска преступников. Первым главой организации стал бывший австрийский полицейский Йохан Шобер, который в 1921–1922, 1922 и 1929–1932 годах избирался канцлером Австрии.

После того как нацистская Германия аннексировала Австрию, штаб-квартира организации в 1941 году была перенесена в Берлин, а большинство государств вышли из комиссии. В эти годы комиссию возглавляли генералы СС Рейнхард Гейдрих (1940–1942), Артур Небе (1942–1943) и Эрнст Кальтенбруннер (1943–1945).

После Второй мировой войны работа комиссии возобновилась со штаб-квартирой уже в Париже, ее возглавил бельгийский полицейский и ученый-криминалист Флоран Эдуард Луваж (1945–1956). К 1955 году в организации состояло уже 50 стран. В 1956 году был принят устав организации, который действует до сих пор. В этом документе и было закреплено ее современное название — International Criminal Police Organization — INTERPOL. В 1966 году штаб-квартиру перенесли в пригород Парижа Сен-Клу, а оттуда в 1989 году — в Лион, где она находится до сих пор.

В 1972 году ООН признала Интерпол как международную организацию, в 2004 году открылось представительство Интерпола в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

После терактов 11 сентября 2001 года в США Интерпол перешел на ежедневный и круглосуточный режим работы. Через год была запущена защищенная система коммуникации I-24/7, к которой к 2007 году были подключены все страны-участницы.

С 2015 года действует Международный инновационный центр в Сингапуре, который занимается киберпреступностью. В октябре 2022 года в Сингапуре было создано специализированное подразделение по борьбе с киберпреступлениями, связанными с криптовалютами и другими цифровыми активами. С июля по декабрь 2023 года при финансовой поддержке Южной Кореи Интерпол провел операцию HAECHI IV, в ходе которой было арестовано 3,5 тыс. человек в 34 странах и изъяты активы на сумму $300 млн.

Как работает Интерпол

В своей работе Интерпол руководствуется принципами соблюдения суверенитета стран, политической нейтральности и уважения к правам и свободам человека.

Ключевая задача Интерпола — облегчать для стран-участниц обмен информацией о международной преступности. Для этого используется система уведомлений разного цвета.

Красное уведомление означает международный розыск. Оно помогает ускорить процедуру экстрадиции по запросу государства, полиция которого разыскивает подозреваемого в преступлении. Красное уведомление дает право полиции страны, где его обнаружат, временно задержать человека, пока вопрос о его экстрадиции не будет решен.

Желтое — для поиска пропавших. Как правило, выдается в отношении детей или людей, которые не могут сами себя идентифицировать.

Синее — для сбора дополнительной информации о местонахождении и характеристиках человека, которого правоохранительные органы той или иной страны подозревают в преступлении. В отличие от красного, синее уведомление не предполагает, что этого человека обязательно надо задержать или арестовать.

Черное — для обмена информацией о неопознанных телах.

Зеленое — предупреждение о потенциально общественно опасных людях, которые уже совершали преступления и могут повторить их в других странах. Так полиция одной страны может помочь предотвратить преступления в другой.

Оранжевое уведомление — предупреждение об угрозе общественной безопасности. В отличие от зеленого уведомления, оно сигнализирует о непосредственных рисках, а не о теоретической угрозе от ранее привлекавшихся по уголовным делам людей. Например, с помощью оранжевого уведомления можно предупредить правоохранительные органы других стран о готовящемся теракте.

Фиолетовое уведомление — обмен информацией о преступных схемах.

Серебряное уведомление — это новый инструмент Интерпола для борьбы с преступлениями, которые связаны с отмыванием денег или криптовалютами. В настоящее время существуют в виде пилотного проекта.

Все эти уведомления выдаются по запросу либо страны-участницы, либо международного уголовного трибунала. Когда издается уведомление, об этом узнают правоохранительные органы всех стран-членов. За правомерностью красных уведомлений следит Комиссия Интерпола по контролю за файлами (Commission for the Control of INTERPOL's Files — CCF).

В 2023 году Интерпол выдал 12 260 красных уведомлений, 2687 желтых, 3546 синих, 282 черных, 473 зеленых, 17 оранжевых и 72 фиолетовых. 10 января 2025 года Интерпол по запросу итальянских правоохранителей выдал первое серебряное уведомление.

Кроме «цветных уведомлений», Интерпол также выдает специальные уведомления совместно с Совбезом ООН. Они нужны для обмена информацией о подсанкционных лицах и помогают следить за соблюдением санкций Совбеза.

Что такое красное уведомление

Красное уведомление (англ. red notice) — это так называемый ордер Интерпола на арест, а по сути, международное оповещение, благодаря которому страны-участницы узнают, что правоохранительные органы какого-то государства добиваются ареста или задержания человека. Красное уведомление содержит личные данные этого гражданина (фото, описание, номера документов, отпечатки пальцев) и информацию о преступлении.

Прежде чем документ будет выдан, власти страны, которая добивается экстрадиции, должны предоставить в головной офис организации информацию о преступлении и доказательства причастности к нему разыскиваемого. Этот человек может находиться в статусе как обвиняемого, так и просто подозреваемого по общеуголовной статье; в числе наиболее частых таких преступлений Интерпол называет мошенничество, убийство и изнасилование.

Для выдачи международного уведомления преступление должно быть серьезным, причем его серьезность должна быть универсальной, а не обусловленной культурными особенностями страны. Интерпол вправе отказать в выдаче ордера, если уголовное дело связано, например, с проституцией или вопросами семьи и брака.

В организации есть еще один, менее формальный способ обмениваться запросами на информацию, задержание и экстрадицию — диффузия. Полиция одного государства может через сеть Интерпола направить диффузию коллегам в одной или нескольких странах-участницах, для этого не нужно одобрение самой организации. В отличие от красных уведомлений, диффузии непубличны, так что человек может даже не подозревать, что находится в международном розыске.

Как Россия взаимодействует с Интерполом

СССР приняли в Интерпол в 1990 году, после чего в Москве открылась специальная структура МВД — Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола. После распада Советского Союза ведомство продолжило работать в подчинении МВД России. Бюро отвечает за сотрудничество российских правоохранительных органов с международной организацией, работает в соответствии с указом президента 1996 года. По всей стране работает 80 региональных подразделений НЦБ — они служат связующим звеном между местной полицией и московским офисом.

Зона ответственности бюро — борьба с общеуголовными преступлениями, оно не участвует в расследовании политических, религиозных и военных преступлений. НЦБ находится в постоянном контакте с иностранными коллегами и обменивается информацией с Генеральным секретариатом международной организации.

В 2018 году представитель России — генерал-майор полиции Александр Прокопчук и в то время вице-президент Интерпола — претендовал на пост президента международной организации. Против его назначения выступили, в частности, власти Украины, Литвы и группа сенаторов в США. Противники кандидатуры россиянина указывали на большое число удаленных из системы Интерпола запросов от России, которые организация квалифицировала как политически мотивированные преследования. В итоге на выборах Прокопчук уступил южнокорейскому кандидату Ким Чен Яну.

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года Украина при поддержке Великобритании обратилась к руководству Интерпола с просьбой исключить из организации Россию. Позже, в сентябре 2023 года, глава российского НЦБ Валерий Калачев заявил, что несколько «недружественных» стран ведут «закулисные дебаты» об исключении России. В июне следующего года с аналогичным заявлением на IV саммите руководителей органов полиции государств-членов выступил глава российского МВД Владимир Колокольцев.

Возможность исключить ту или иную страну в уставе Интерпола не предусмотрена, но, по словам Калачева, Киев предлагал изменить устав организации с этой целью. Эту идею поддержали власти Великобритании. Организация не удовлетворила эту просьбу, но изменила процедуру приема запросов от российской стороны. Тем не менее Москва остается полноценной участницей Интерпола, а российские полицейские продолжают участвовать в его операциях.

В январе 2024 года глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о массовых отказах в экстрадиции в Россию. Министр назвал эти отказы политически мотивированными.

Критика Интерпола

Правозащитники разных стран нередко критикуют Интерпол за злоупотребление системой красных уведомлений, поскольку некоторые государства используют его механизмы для преследований по политическим мотивам. В сенате США в таких действиях обвиняли, в частности, власти Китая, России и Турции. В декабре 2021 года сенат США одобрил меры против злоупотреблений механизмами Интерпола по политическим мотивам.

Некоторые юристы критиковали Интерпол за недостаточную прозрачность его процедур — нехватку информации о том, как в организации принимают решения, и сложности с их обжалованием.