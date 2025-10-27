«Послание Путина для всего Запада»: иноСМИ о запуске «Буревестника»

26 октября Владимиру Путину доложили об испытании ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Он поручил начать готовить ее размещение в войсках. Что об этом пишут иностранные СМИ — в подборке РБК

Bloomberg (США)

Путин обсудил «Буревестник» с Герасимовым после того, как провалились планы проведения мирного саммита в Будапеште при президенте США Дональде Трампе — через неделю после того, как их озвучил американский лидер. Вместо этого США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтедобывающих компаний, «Роснефти» и «Лукойла», а также возобновили в Вашингтоне обсуждение потенциальной поставки крылатых ракет «Томагавк» на Украину. Ранее Путин назвал возможное размещение «Томагавков» на Украине эскалацией.

The New York Times (США)

«Буревестник», также известный как SSC-X-9 Skyfall, назван в честь птицы, которую некоторые считают предвестником бури. Разработка этого оружия велась много лет, и аналитики утверждают, что его успешное испытание не стало неожиданностью. Тем не менее, по словам Джеффри Льюиса, эксперта по ядерному нераспространению из Миддлберийского колледжа, это вызывает беспокойство. «Это маленький летающий Чернобыль», — сказал он, имея в виду бывшую украинскую электростанцию, которая стала синонимом ядерной катастрофы после взрыва в 1986 году. «Это плохое развитие событий», — добавил г-н Льюис. «Это еще одно научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями». <...>

Воскресное объявление об успешном испытании появилось спустя несколько недель после того, как администрация Трампа сняла ограничения на использование Украиной западного дальнобойного оружия для поражения российских нефтеперерабатывающих заводов и установок. Однако некоторые эксперты считают, что заявление о «Буревестнике» следует рассматривать не столько в контексте боевых действий на Украине, сколько в связи с предложением Москвы продлить СНВ-III, последний оставшийся договор о контроле над вооружениями между США и Россией.

Reuters (Великобритания)

Испытание, а также ядерные учения на прошлой неделе, посылают сигнал о том, что Россия, по словам Путина, никогда не поддастся давлению Запада из-за конфлика на Украине, в то время как президент США Дональд Трамп занимает более жесткую позицию в отношении России, добиваясь прекращения огня. <...>

Для Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром» за неспособность быстро усмирить Украину, это послание заключается в том, что Россия остается глобальным военным конкурентом, особенно в области ядерного оружия, и что предложения Москвы по контролю над ядерными вооружениями должны быть реализованы.

После того, как США начали предоставлять Украине разведданные о дальних объектах энергетической инфраструктуры в России, послание Путина для всего Запада заключается в том, что Москва может нанести ответный удар, если захочет.

BILD (Германия)

«Буревестник», должно быть, имеет почти неограниченную дальность благодаря своей ядерной силе. Кроме того, он непредсказуем по своей траектории и его трудно перехватить. Много лет назад Путин нахваливал ракету как предполагаемое чудодейственное оружие.

Взрывоопасно: испытание происходит всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против России. Это ясный сигнал от Кремля Вашингтону: Россию не запугать. Путин сказал, что важнейший этап тестирования уже закончился. Теперь переходят к подготовке к размещению нового оружия.

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария)

Хотя Путин отреагировал сдержанно после отмены Трампом запланированного саммита в Будапеште и новых санкций, в недавнем его выступлении звучала смесь оправдания и стремления убежать вперед. В то время как его специальный посланник Кирилл Дмитриев ведет переговоры в США и передает послание в американских телевизионных передачах с надеждой на скорый мир, он ведет себя воинственно и непоколебимо. В том числе на совещании с Герасимовым он упомянул и о недавних ядерных учениях. Скорее всего, они были запланированы на более длительный срок. Но Путин любит публично напоминать о российском ядерном потенциале, когда ему бросают вызов — как сейчас, когда обсуждают возможное применение западного оружия большой дальности против целей в российской глубинке.

Крылатая ракета «Буревестник» с ядерной установкой совершила самый продолжительный испытательный полет за 15 часов и преодолела 14 тыс. километров — «это еще не предел», как сказал Герасимов. Официального подтверждения испытаний этого, по словам Путина, уникального оружия за рубежом пока нет. Но признаки этого наблюдались в течение длительного времени, особенно перед военными учениями «Запад» в сентябре. Путин сам признал, что даже после якобы успешного испытания этого «чудо-оружия» его интеграция в вооруженные силы еще не завершена.

EFE (Испания)

Президент России Владимир Путин дал понять президенту США Дональду Трампу, что он одерживает верх в битве за контроль над Донбассом, указав на отсутствие срочности в объявлении прекращения огня, которое Белый дом выдвигает условием новой встречи двух лидеров.

В воскресенье Путин, одетый в военную форму, встретился с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым на командном пункте, откуда он руководит российскими войсками. Его появление было весьма символичным и призвано продемонстрировать уверенность на поле боя.

Согласно сообщению Путина, российские войска стремительно продвигаются через Донбасс, где украинские войска по-прежнему удерживают около пятой части территории.

«Страна» (Украина)

В российских пабликах уже идут трактовки этого события. По их версии, если «Орешник» (ракета средней дальности) стал «предупреждением» европейским странам, то «Буревестник» — «предупреждение» уже непосредственно американцам. Намек на готовность к эскалации, при наступлении определенных событий. Например — передачи Украине «Томагавков».

Впрочем, пока с «Томагавками» история поставлена на паузу. И главный удар США по России наносит в энергетической сфере, вводя санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, а также побуждая другие страны отказаться от закупки энергоносителей из России.

Anadolu (Турция)

Испытания были завершены на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, похоже, отвергшего возможность поставки крылатых ракет «Томагавк» большой дальности Киеву, заявив, что эти вооружения являются «сложными» для украинских военных, которым потребуется серьезная подготовка американскими инструкторами.

Ранее Путин выражал озабоченность по поводу возможных поставок США «Томагавков» Украине, предупредив, что это «нанесет ущерб» российско-американским отношениям и приведет к «абсолютно новому, качественно новому этапу эскалации». Несмотря на посредничество Трампа, мирные переговоры между Москвой и Киевом в значительной степени зашли в тупик, а ЕС и США на этой неделе ввели против России дополнительные санкции. Путин заявил, что эти санкции не окажут существенного влияния на состояние российской экономики.

Times of India (Индия)

Выбор времени для ракетного испытания — и заявление Путина в военной форме на встрече с генералами, руководящими войной на Украине, — рассматриваются как четкий сигнал Западу и, в частности, президенту Трампу.

The Global Times (Китай)

Согласно данным, опубликованным российскими СМИ, дальность полета этой крылатой ракеты очень велика. Она может превзойти дальность большинства состоящих на вооружении крылатых ракет, что является весьма примечательным, заявил в воскресенье главный редактор журнала «Авиация и космонавтика» Ван Яньнань. Однако в настоящее время мы очень мало знаем о технической конфигурации данной ракеты. Ее реальные возможности все еще нуждаются в подтверждении с помощью более детальной информации об испытаниях и других сведений, добавил Ван.

Помимо этого, Ван предупредил о рисках радиоактивного заражения в случае потенциальных неисправностей или перехвата ракеты. Тем не менее, Ван подтвердил стратегическое значение «Буревестника».

Традиционно подобные задачи выполнялись стратегическими бомбардировщиками для поддержания глобального сдерживания. Но если одна только ракета может патрулировать на расстоянии в десятки тысяч километров, нанося удар в любом месте или воздерживаясь от него, это становится новой формой сдерживания. Для России, с учетом ее текущей геополитической позиции, эта особенность является особенно значимой и объясняет ее стремление к созданию такого оружия нового поколения, заключил Ван.