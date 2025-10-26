 Перейти к основному контенту
Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения «Буревестника»

Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения «Буревестника» в ВС России
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения нового ракетного комплекса «Буревестника» в составе вооруженных сил страны.

По словам главы государства, испытания крылатой ракеты, у которой нет аналогов в мире, завершены. Перед созданием инфраструктуры необходимо определить класс ракеты и возможные способы ее применения, добавил он.

«Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство <...> Но тем не менее, ключевые задачи сейчас достигнуты», — сказал Путин.

Путин сообщил об испытаниях перспективных образцов вооружений
Политика

Глава государства провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками на фронте.

Герасимов доложил о прошедших 21 октября испытаниях «Буревестника». По словам главы Генштаба, ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе около 15 часов. «И это не предел», — отметил он.

О создании «Буревестника» Путин сообщил в марте 2018 года, в послании Федеральному собранию. По его словам, в ее корпусе содержится малогабаритная ядерная установка.

Анастасия Лежепекова
Владимир Путин Валерий Герасимов Военная операция на Украине
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
