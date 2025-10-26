Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения «Буревестника»
Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения нового ракетного комплекса «Буревестника» в составе вооруженных сил страны.
По словам главы государства, испытания крылатой ракеты, у которой нет аналогов в мире, завершены. Перед созданием инфраструктуры необходимо определить класс ракеты и возможные способы ее применения, добавил он.
«Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство <...> Но тем не менее, ключевые задачи сейчас достигнуты», — сказал Путин.
Глава государства провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками на фронте.
Герасимов доложил о прошедших 21 октября испытаниях «Буревестника». По словам главы Генштаба, ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе около 15 часов. «И это не предел», — отметил он.
О создании «Буревестника» Путин сообщил в марте 2018 года, в послании Федеральному собранию. По его словам, в ее корпусе содержится малогабаритная ядерная установка.
