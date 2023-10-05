Путин рассказал об успешном испытании ядерной ракеты «Буревестник»

Впервые о крылатой ракете с ядерной установкой «Буревестник» президент рассказал в послании к Федеральному собранию в 2018 году

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Россия провела «последнее успешное испытание» крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник», заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме клуба «Валдай».

«Вот сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание «Буревестника», крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой», — сказал он.

Впервые о ракете «Буревестник» Путин рассказал в послании к Федеральному собранию в марте 2018 года. Он заявил, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО». Американские СМИ, в частности CNN, не раз сообщали о подготовке Россией к испытаниям ракеты.

Глава государства также сообщил, что «фактически» закончена работа над сверхтяжелой ракетой «Сармат». «Вопрос в том, чтобы бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство», — пояснил он, добавив, что это будет сделано «в ближайшее время».

Вместе с тем в начале сентября глава «Роскосмоса» Юрий Борисов уже сообщал, что комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство. Глава Минобороны Сергей Шойгу говорил о том, что комплексы развернуты, еще в декабре 2022 года.