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Путин рассказал об успешном испытании ядерной ракеты «Буревестник»

Путин: Россия провела успешное испытание ракеты «Буревестник»
Впервые о крылатой ракете с ядерной установкой «Буревестник» президент рассказал в послании к Федеральному собранию в 2018 году
Фото: Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Россия провела «последнее успешное испытание» крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник», заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме клуба «Валдай».

«Вот сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание «Буревестника», крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой», — сказал он.

Впервые о ракете «Буревестник» Путин рассказал в послании к Федеральному собранию в марте 2018 года. Он заявил, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО». Американские СМИ, в частности CNN, не раз сообщали о подготовке Россией к испытаниям ракеты.

Глава государства также сообщил, что «фактически» закончена работа над сверхтяжелой ракетой «Сармат». «Вопрос в том, чтобы бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство», — пояснил он, добавив, что это будет сделано «в ближайшее время».

Вместе с тем в начале сентября глава «Роскосмоса» Юрий Борисов уже сообщал, что комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство. Глава Минобороны Сергей Шойгу говорил о том, что комплексы развернуты, еще в декабре 2022 года.

«Сармат» — комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой. Вес одной ракеты превышает 200 т. Дальность стрельбы — 18 тыс. км. Впервые «Сармат» Путин показал в 2018 году. Первые успешные испытания прошли в апреле 2022 года. В Минобороны «Сармат» называли «самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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