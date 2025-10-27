В Норвегии назвали место испытания Россией ракеты «Буревестник»

Испытания «Буревестника» прошли 21 октября, по норвежским данным, на Новой Земле. Это крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, которая считается неуязвимой для ПРО и ПВО

Video

Россия испытала межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» на архипелаге Новая Земля, сообщает Reuters со ссылкой на главу норвежской разведки вице-адмирала Нильса Андреаса Стенсёнеса.

«Мы можем подтвердить, что Россия провела новые испытательные пуски крылатой ракеты большой дальности Skyfall («Буревестник» в кодификации НАТО) на Новой Земле», — сообщил Стенсёнес.

На Новой Земле (Архангельская область) находится Центральный полигон, где с 1954 по 1990 год было проведено свыше сотни ядерных испытаний, на которые пришлось 94% мощности всех произведенных СССР ядерных взрывов. В 1961-м там испытали так называемую «Царь-бомбу», или «Кузькину мать», — экспериментальную авиационную водородную бомбу мощностью около 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Россия после распада СССР не проводила ядерных испытаний.

Накануне глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину о проведенном 21 октября испытании «Буревестника» без указания места запуска. В ходе испытания ракета пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов, рассказал Герасимов, отметив, что это не предел.

Путин предложил «определить возможные способы применения» и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в российских вооруженных силах.

«Буревестник» разрабатывается с декабря 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Ракета получила название в марте 2018-го по итогам открытого голосования на сайте Минобороны.

Ее характеристики засекречены, но известно, что ее двигатель — это ядерная энергетическая установка, тип боевой части тоже ядерный; она летает с дозвуковой или околозвуковой скоростью, ее профиль полета — маловысотный, с возможностью обхода зон обнаружения. Ракета способна преодолевать практически неограниченные расстояния, долго находиться в воздухе, менять траекторию полета, что делает ее трудной целью для систем ПВО и ПРО.