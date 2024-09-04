Шольц назвал срок поставки Киеву еще 17 систем ПВО IRIS-T

Олаф Шольц и ЗРК IRIS-T (Фото: Chris Emil Janssen / IMAGO / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что его страна передаст Украине 17 систем ПВО IRIS-T, сообщает NTV.

«Мы предусмотрели и обеспечили своевременные контракты и финансирование, чтобы Украина и в будущем могла полностью на нас рассчитывать», — заявил Шольц.

В связи с этим Германия передаст Киеву восемь систем IRIS-T SLM и девять — IRIS-T SLS, сообщает телеканал. Две из 17 обещанных ПВО доставят к концу 2024 года, а остальные — в 2025 году. Как уточняет NTV, это стало возможным благодаря немецкому производителю Diehl Defence, который значительно увеличил свое производство.

Самоходные зенитно-ракетные установки IRIS-T SLM разрабатывались с 2007 года, впервые систему успешно протестировали в 2014 году. Дальность пуска IRIS-T — до 40 км, а потолок — до 20 км. Они могут работать как самостоятельно, так и в рамках эшелонированной системы ПВО.

В 2022 году, после начала специальной военной операции, в Германии заявили о поставке на Украину первой системы ПВО IRIS-T. По утверждению немецкого производителя Diehl Defence, IRIS-T обеспечивает защиту от атак самолетов, вертолетов, крылатых ракет и баллистических ракет малой дальности. На тот момент Шольц отмечал, что это самая современная система ПВО, которая была у Германии.

Германия отправляет оружие на Украину до сих пор. Так, в июле 2024 года кабмин страны обновил перечень поставляемого Киеву вооружения. Всего Германия обязалась предоставить Украине военную помощь на сумму около €28 млрд.

Россия осуждает любые военные поставки Украине. В Москве не раз заявляли, что для начала мирных переговоров с Украиной Запад должен прекратить поставлять Киеву вооружение.