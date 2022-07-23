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Welt узнал о задержке поставок Киеву немецких систем ПВО IRIS-T SLM

Welt: канцлер Германии Олаф Шольц задерживает поставку Киеву 11 систем ПВО IRIS-T SLM
По данным издания, минэкономики ФРГ дало положительное заключение на поставку 11 систем ПВО IRIS-T SLM Киеву еще в начале июля, однако итоговое экспортное разрешение должен выдать Олаф Шольц, который пока этого не сделал
IRIS-T SLM
IRIS-T SLM (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц якобы задерживает поставку Киеву 11 систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которые власти Украины собираются приобрести напрямую у немецкого производителя. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Welt am Sonntag.

В публикации отмечается, что запрос со стороны Киева был направлен еще в начале июля. Хотя министерство экономики ФРГ дало положительное заключение, итоговое экспортное разрешение должны выдать в Ведомстве федерального канцлера. Решения за три недели по этому вопросу так и не было принято, пишет Welt.

Помимо этого, по данным газеты, Киев запросил «финансовую поддержку» для закупки этих систем, стоимость которых составляет €1,5 млрд. В то же время, при заключении контракта в этом году власти Германии смогут поставить лишь одну такую систему. На выполнение же контракта в полном объеме потребуется до пяти лет.

Самоходные зенитно-ракетные установки IRIS-T SLM разрабатывались с 2007 года, впервые систему успешно протестировали в 2014 году. Дальность пуска IRIS-T — до 40 км, а потолок — до 20 км. Возможна как самостоятельная работа, так и дежурство в рамках эшелонированной системы ПВО.

В комплексе используются ракеты класса «воздух — воздух» IRIS-T. Они оснащены инфракрасной головкой самонаведения, твердотопливным двигателем, способным разгонять ракету до скорости в 3 Маха.

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Олаф Шольц

Об обсуждении правительством Германии передачи Украине систем IRIS-T SLM со ссылкой на источники сообщала Bild еще в середине мая. В Берлине допускали, что системы могут развернуть в Киеве в ноябре этого года, указывала газета.

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До начала российской военной операции Германия отказывалась передавать Украине оружие, но затем изменила свою позицию. 26 февраля Берлин решил передать Киеву 1 тыс. противотанковых ракет Panzerfaust и 500 ракет Stinger. Также власти Германии одобрили передачу произведенных в стране 400 противотанковых орудий из Нидерландов и девяти гаубиц D-30 и боеприпасов из Эстонии.

В середине апреля Шольц объявил, что бундесвер исчерпал лимит поставок оружия для Украины из резервов. Тем не менее уже 28 апреля бундестаг одобрил поставки Украине тяжелого вооружения.

11 июня бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал, что Киев получит семь самоходных гаубиц до 22 июня, а самоходные зенитные установки «Гепард» планируется доставить двумя траншами: 15 — до конца июля, еще 15 — до конца августа.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Олаф Шольц Германия ПВО поставки оружия Военная операция на Украине
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