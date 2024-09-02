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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные уничтожили позиции HIMARS под Сумами

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили позиции HIMARS под Сумами
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Российские военные уничтожили позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Сумской области Украины, сообщило Минобороны.

Как пояснили в военном ведомстве, в результате разведки в 20 км юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное удалось найти замаскированные огневые позиции РСЗО HIMARS. «После подтверждения характеристик цели командованием было принято решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением по позициям», — добавили в министерстве.

В результате ракетного удара уничтожены три пусковые установки HIMARS, три автомобиля сопровождения, транспортно-заряжающая машина и более 30 украинских военных.

Минобороны сообщило об уничтожении ангара с РСЗО HIMARS в Сумской области
Политика

РСЗО HIMARS разрабатывают британский оборонный концерн BAE Systems и американская компания Lockheed Martin. Установки этих систем могут запускать все неуправляемые реактивные снаряды и ракеты типа MLRS, а также управляемые GMLRS, ATACMS и PrSM.

После начала Россией военной операции на Украине США и их союзники пообещали передать ВСУ более 20 РСЗО HIMARS.

Теги
Минобороны Сумская область Украина РСЗО HIMARS
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