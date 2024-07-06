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Политика ,  
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В Сумской области и Никополе сообщили о повреждении энергообъектов

Сумы и часть Харьковской области остались без света. Инфраструктурные объекты повреждены в Никополе и на подконтрольной Украине территории Херсонской области

В ночь на 6 июня был атакован объект энергетической инфраструктуры Сумской области Украины, в результате несколько населенных пунктов в ряде районов оказались обесточены, сообщает региональная военная администрация в телеграм-канале.

Ночью в Сумах прогремели взрывы, «Суспiльне» сообщало, что в городе оказались обесточенными все объекты водоканала и приостанавливали подачу воды. В компании «Укрэнерго» заявили, что из-за атаки без света остались не только Сумы, но и часть Харьковской области.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в Никополе повреждены инфраструктурный объект, многоэтажный дом и магазин.

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О последствиях ночной атаки в подконтрольной Украине части Херсонской области сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, под удар попали объект критической инфраструктуры и газопровод. Повреждения получили хозяйственная постройка, склад, гаражи и автомобили, один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Утром в субботу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, позднее ее начали постепенно отменять.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Из-за массовых повреждений энергоинфраструктуры, вызванных ударами, Украина запросила аварийную помощь у Венгрии, Польши и Словакии. В «Укрэнерго» сообщали, что по состоянию на 2 июля без энергопитания оставался 491 населенный пункт.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сумская область Никополь Днепропетровская область Харьковская область Херсонская область энергетика
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