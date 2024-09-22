Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по РСЗО HIMARS под Сумами

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Российские военные нанесли ракетный удар по реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Шапошниково, в 10 км от города Сумы, сообщает Минобороны.

В ведомстве заявили, что были уничтожены пусковая установка, два автомобиля и расчеты РСЗО. Удар был нанесен из комплекса «Искандер»

«Искандер» — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), предназначенных для нанесения ударов по целям на расстоянии до 500 км. Обладают возможностью установки ядерных боеголовок.

Минобороны периодически отчитывается об ударах из ОТРК «Искандер» по целям ВСУ. Так, 16 августа в ведомстве сообщили об уничтожении в Днепропетровской области Украины двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot.