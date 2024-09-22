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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по РСЗО HIMARS под Сумами

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Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по РСЗО HIMARS под Сумами
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Российские военные нанесли ракетный удар по реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Шапошниково, в 10 км от города Сумы, сообщает Минобороны.

В ведомстве заявили, что были уничтожены пусковая установка, два автомобиля и расчеты РСЗО. Удар был нанесен из комплекса «Искандер»

«Искандер» — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), предназначенных для нанесения ударов по целям на расстоянии до 500 км. Обладают возможностью установки ядерных боеголовок.

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Минобороны периодически отчитывается об ударах из ОТРК «Искандер» по целям ВСУ. Так, 16 августа в ведомстве сообщили об уничтожении в Днепропетровской области Украины двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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Минобороны Искандер РСЗО HIMARS ВСУ Сумская область
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