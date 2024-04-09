Израильский морской «Железный купол» впервые применили в бою

Этой ночью израильский город Эйлат подвергся атаке беспилотника. В ЦАХАЛ отчитались о первом успешном уничтожении дрона с помощью системы ПВО морского базирования C-Dome — аналоге «Железного купола»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила беспилотник в Красном море вблизи города Эйлат, впервые успешно применив систему ПВО морского базирования C-Dome, которая создана на основе «Железного купола» (Iron Dome) и используется на корветах ВМФ Израиля класса Sa'ar 6. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу Минобороны Израиля.

Газета пишет, что сирена звучала в Эйлате в ночь на 9 апреля. По данным ЦАХАЛ, атаковавший город беспилотник влетел в воздушное пространство Израиля с восточного направления. Сообщений о разрушениях или пострадавших после уничтожения дрона не поступало.

Эйлат — один из самых южных городов Израиля, он находится на берегу Красного моря вблизи границ с Иорданией (на востоке) и Египтом (на западе). Население города — около 52 тыс. человек.

Как отмечает The Times of Israel, после начала войны Израиля и ХАМАС проиранские группировки неоднократно атаковали Эйлат. Так, в ноябре 2023 года беспилотник атаковал одну из городских школ, а в марте крылатая ракета, выпущенная из Йемена, ударила по открытой местности к северу от города.

«Железный купол» — тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 50 до 200 км. Разработана израильской компанией Rafael в начале 2000-х и принята на вооружение в 2011 году. Каждая батарея может защищать территорию площадью 1,5 тыс. кв. км.

Морская версия системы называется C-Dome. По данным Rafael, установленный на корветах класса Sa'ar 6 (военных кораблях немецкого производства) C-Dome использует те же ракеты-перехватчики, что и «Железный купол». Корветам класса Sa'ar 6 ВМФ обычно поручено охранять газовые платформы у побережья Израиля, а также его морские пути, отмечает The Times of Israel.