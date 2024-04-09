 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Израильский морской «Железный купол» впервые применили в бою

Израиль подтвердил первый боевой перехват морского аналога «Железного купола»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Этой ночью израильский город Эйлат подвергся атаке беспилотника. В ЦАХАЛ отчитались о первом успешном уничтожении дрона с помощью системы ПВО морского базирования C-Dome — аналоге «Железного купола»
Фото: Uriel Sinai-Pool / Getty Images
Фото: Uriel Sinai-Pool / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила беспилотник в Красном море вблизи города Эйлат, впервые успешно применив систему ПВО морского базирования C-Dome, которая создана на основе «Железного купола» (Iron Dome) и используется на корветах ВМФ Израиля класса Sa'ar 6. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу Минобороны Израиля.

Газета пишет, что сирена звучала в Эйлате в ночь на 9 апреля. По данным ЦАХАЛ, атаковавший город беспилотник влетел в воздушное пространство Израиля с восточного направления. Сообщений о разрушениях или пострадавших после уничтожения дрона не поступало.

Эйлат — один из самых южных городов Израиля, он находится на берегу Красного моря вблизи границ с Иорданией (на востоке) и Египтом (на западе). Население города — около 52 тыс. человек.

Как отмечает The Times of Israel, после начала войны Израиля и ХАМАС проиранские группировки неоднократно атаковали Эйлат. Так, в ноябре 2023 года беспилотник атаковал одну из городских школ, а в марте крылатая ракета, выпущенная из Йемена, ударила по открытой местности к северу от города.

Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе
Политика
Фото:Burak Kara / Getty Images

«Железный купол» — тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 50 до 200 км. Разработана израильской компанией Rafael в начале 2000-х и принята на вооружение в 2011 году. Каждая батарея может защищать территорию площадью 1,5 тыс. кв. км.

Морская версия системы называется C-Dome. По данным Rafael, установленный на корветах класса Sa'ar 6 (военных кораблях немецкого производства) C-Dome использует те же ракеты-перехватчики, что и «Железный купол». Корветам класса Sa'ar 6 ВМФ обычно поручено охранять газовые платформы у побережья Израиля, а также его морские пути, отмечает The Times of Israel.

Израильский морской «Железный купол» впервые применили в бою
Израильский морской «Железный купол» впервые применили в бою

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль ПВО беспилотники Иордания
Материалы по теме
WSJ узнала о росте спроса на ракеты для системы «Железный купол»
Политика
Нетаньяху допустил возможность передачи Украине ПВО «Железный купол»
Политика
Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
Шнуров дал совет о репутации нашедшим «фейки» в песне о Беглове экспертам Общество, 15:39
Забастовка Парижского монетного двора не помешает производству медалей ОИ Спорт, 15:39
Запорожская АЭС показала повреждение крыши после атаки дрона Политика, 15:36
В Думу внесли проект о предоставлении земли ветеранам спецоперации Недвижимость, 15:24
УЕФА решил не отменять матчи ЛЧ после сообщений об угрозе терактов Спорт, 15:23
Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка в Брянской области Политика, 15:19
Rheinmetall получил заказ на поставку Украине 20 БМП Marder Экономика, 15:18
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Сбивший поэта Льва Рубинштейна водитель получил условный срок Общество, 15:17
Кириенко посетил Запорожскую АЭС после атак дронов Политика, 15:17
При каком курсе биткоина майнинг будет прибыльным. Оценка экспертов Крипто, 15:13
Мэр Орска отверг версию о прорыве дамбы из-за грызунов Общество, 15:04
Израильский морской «Железный купол» впервые применили в бою Политика, 15:01
В «Дом.РФ» не увидели существенного «спекулятивного» спроса на ипотеку Финансы, 14:57
В Калининградской области нашли 76 кг наркотиков в коробках с бананами Общество, 14:55