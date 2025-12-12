Bloomberg назвал сильно заниженной оценку Трампа на «Золотой купол» США

Bloomberg оценил стоимость системы «Золотой купол» для защиты США в $1,1 трлн — в несколько раз дороже версии Трампа. Кроме того, проект рискует спровоцировать гонку вооружений

Дональд Трамп и Пит Хегсет (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Стоимость системы «Золотой купол» для защиты США от полномасштабной воздушной атаки — наихудшего сценария с использованием объединенных арсеналов Китая, России и Северной Кореи — составит около $1,1 трлн. Это более чем на 500% превышает оценку президента США Дональда Трампа в $175 млрд.

Такую оценку представил Bloomberg. Издание подчеркивает, что она основана на ценах на вооружение и оборонные системы, но не учитывает эксплуатационные расходы, зарплату персоналу, а также исследования и разработки новых технологий, таких как космические перехватчики.

Bloomberg также рассчитал цену более простого противоракетного щита, предназначенного для защиты от полномасштабной атаки только России, и выяснил, что даже эта версия будет стоить 844,4 $млрд.

«Золотой купол» (Golden Dome) — многоуровневая система противоракетной обороны (ПРО), которая будет полностью защищать материковую часть Америки от всевозможных видов ракет (баллистических, крылатых или гиперзвуковых). Распоряжение о создании глобальной системы ПРО Трамп подписал в январе 2025 года — тогда она называлась «Железный купол» по аналогии с той, что использует Израиль. Это часть концепции Трампа по «достижению мира через силу»; с ее помощью США хотят гарантировать, что в случае атаки на их территорию они смогут нанести ответный удар.

Bloomberg узнал в сентябре, что Пентагон завершил разработку плана программы воздушно-космической ПРО «Золотой купол». Трамп оценил стоимость проекта в $175 млрд — $25 млрд из них уже заложены в «Одном большом прекрасном билле» (One Big Beautiful Bill) — всеобъемлющем экономическом законопроекте Трампа.

Управление конгресса по бюджету оценило реализацию «Золотого купола» в следующие 20 лет в сумму $161 млрд до $542 млрд, однако некоторые сенаторы-республиканцы говорили, что на «Золотой купол» уйдут триллионы долларов.

Это не единственное препятствие — Bloomberg со ссылкой на экспертов и законодателей пишет, что, если США быстро расширят свои системы противоракетной обороны, это может «разжечь гонку вооружений» и подтолкнуть Россию и Китай к ускорению разработки ядерного оружия.

Концепцию защитного щита вокруг США предлагали администрации Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего, но в итоге они отказались от этих усилий из-за ограничений по стоимости, опасений по поводу осуществимости проекта и ослабления поддержки конгресса, говорится в материале.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя американскую программу, сослалась на совместное заявление России и Китая о глобальной стратегической стабильности, в котором говорится, что «Золотой купол» носит «глубоко дестабилизирующий характер».