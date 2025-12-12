 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg назвал сильно заниженной оценку Трампа на «Золотой купол» США

Bloomberg оценил стоимость системы «Золотой купол» для защиты США в $1,1 трлн — в несколько раз дороже версии Трампа. Кроме того, проект рискует спровоцировать гонку вооружений
Дональд Трамп и Пит Хегсет
Дональд Трамп и Пит Хегсет (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Стоимость системы «Золотой купол» для защиты США от полномасштабной воздушной атаки — наихудшего сценария с использованием объединенных арсеналов Китая, России и Северной Кореи — составит около $1,1 трлн. Это более чем на 500% превышает оценку президента США Дональда Трампа в $175 млрд.

Такую оценку представил Bloomberg. Издание подчеркивает, что она основана на ценах на вооружение и оборонные системы, но не учитывает эксплуатационные расходы, зарплату персоналу, а также исследования и разработки новых технологий, таких как космические перехватчики.

Bloomberg также рассчитал цену более простого противоракетного щита, предназначенного для защиты от полномасштабной атаки только России, и выяснил, что даже эта версия будет стоить 844,4 $млрд.

«Золотой купол» (Golden Dome) — многоуровневая система противоракетной обороны (ПРО), которая будет полностью защищать материковую часть Америки от всевозможных видов ракет (баллистических, крылатых или гиперзвуковых).

Распоряжение о создании глобальной системы ПРО Трамп подписал в январе 2025 года — тогда она называлась «Железный купол» по аналогии с той, что использует Израиль. Это часть концепции Трампа по «достижению мира через силу»; с ее помощью США хотят гарантировать, что в случае атаки на их территорию они смогут нанести ответный удар.

Bloomberg узнал о создании Пентагоном плана системы ПРО «Золотой купол»
Политика
Дональд Трамп

Bloomberg узнал в сентябре, что Пентагон завершил разработку плана программы воздушно-космической ПРО «Золотой купол». Трамп оценил стоимость проекта в $175 млрд — $25 млрд из них уже заложены в «Одном большом прекрасном билле» (One Big Beautiful Bill) — всеобъемлющем экономическом законопроекте Трампа.

Управление конгресса по бюджету оценило реализацию «Золотого купола» в следующие 20 лет в сумму $161 млрд до $542 млрд, однако некоторые сенаторы-республиканцы говорили, что на «Золотой купол» уйдут триллионы долларов.

Это не единственное препятствие — Bloomberg со ссылкой на экспертов и законодателей пишет, что, если США быстро расширят свои системы противоракетной обороны, это может «разжечь гонку вооружений» и подтолкнуть Россию и Китай к ускорению разработки ядерного оружия.

Концепцию защитного щита вокруг США предлагали администрации Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего, но в итоге они отказались от этих усилий из-за ограничений по стоимости, опасений по поводу осуществимости проекта и ослабления поддержки конгресса, говорится в материале.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя американскую программу, сослалась на совместное заявление России и Китая о глобальной стратегической стабильности, в котором говорится, что «Золотой купол» носит «глубоко дестабилизирующий характер».

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп США Золотой купол
Материалы по теме
Создатель ядерного щита России Радий Илькаев умер в возрасте 87 лет
Общество
Путин напомнил о ядерном щите России
Политика
FT сообщила о планах американского «воздушного щита» для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 13:00 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 13:00
Бразилец Жерсон назвал высосанными из пальца слухи об уходе из «Зенита» Спорт, 13:13
В Киеве опровергли сообщение о согласии на буферную зону на Донбассе Политика, 13:13
Орбан обвинил ЕС в систематическом нарушении законов ради Украины Политика, 13:11
Минобороны отчиталось о взятии восьми населенных пунктов за неделю Политика, 13:10
Четыре российских аэропорта закрыли для полетов Политика, 13:09
Тарпищев фразой «ушли не лидеры» оценил смену гражданства теннисисток Спорт, 13:08
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Ушаков ответил на слова Зеленского о референдуме по Донбассу Политика, 13:06
В Красноярске прошла Всероссийская конференция в области финпросвещения Пресс-релиз, 12:50
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:45
Выплаты пенсий перенесли с январских выходных на декабрь Общество, 12:43
Турция призвала Украину согласиться на территориальные потери ради мира Политика, 12:42
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
ЦБ объяснил иск к Euroclear ущербом из-за «незаконных действий» Политика, 12:39