Зачем США перебрасывают военных и батарею ПРО в Израиль Вашингтон готовится к дальнейшей эскалации ситуации в регионе

В ближайшие дни США перебросят в Израиль батарею системы противоракетной обороны и около 100 военных — впервые с начала войны с ХАМАС. Как это связано с действиями Ирана и событиями на ливанском фронте — в статье РБК

Батарея противоракетной системы THAAD (Фото: Ralph Scott / ZUMAPRESS / Global Look Press)

Что известно о переброске американских военных в Израиль

13 октября Министерство обороны США сообщило о переброске в Израиль батареи противоракетной системы THAAD. Это будет сделано по поручению президента Джо Байдена в связи с «беспрецедентными нападениями Ирана на Израиль 13 апреля и еще раз 1 октября». Переброска займет несколько дней. «Батарея THAAD усилит интегрированную систему противовоздушной обороны Израиля. Эти действия подчеркивают твердую приверженность Соединенных Штатов обороне Израиля и защите американцев в Израиле от любых дальнейших атак со стороны Ирана баллистическими ракетами», — говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона генерал-майора Пэта Райдера. По его словам, это одна из многочисленных мер, принятых США для защиты Израиля и американских граждан от атак Ирана и иранских прокси.

По данным The New York Times, для обслуживания батареи ПРО в Израиль будут направлены 100 американских военных. Издание отмечает, что их впервые перебрасывают в Израиль после атаки ХАМАС на страну 7 октября 2023 года. CNN уточняет, что США крайне редко направляют своих военнослужащих в Израиль, а заявленная цифра 100 человек соответствует стандартному количеству персонала, необходимого для эксплуатации батареи THAAD.

The Wall Street Journal поясняет, что система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена в первую очередь для перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности в финальной части полета, и увязывает переброску с планируемым ударом Израиля по Ирану в ответ на ракетный обстрел 1 октября. Кроме того, это позволит США проявить большую гибкость при развертывании своих эсминцев, оснащенных системами ПРО, утверждают собеседники издания. По данным WSJ, администрация Байдена не требует от Израиля воздержаться от ударов по конкретным иранским целям в обмен на развертывание батареи, хотя шаг и стал «частью более широкой дискуссии, как справиться с ситуацией».

Вечером 1 октября Иран выпустил около 180 баллистических ракет по территории еврейского государства. Большая часть из них была перехвачена, однако было зафиксировано попадание ракеты в здание на севере Тель-Авива, сообщения о взрывах поступали из районов Негев (на юге страны) и Шарон (центральный регион). Легкие ранения получили два человека, погибших нет. В перехвате иранских ракет, выпущенных по Израилю, участвовали два эсминца ВМС США. Ракетный удар стал ответом Ирана на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании 31 июля в Тегеране, а также на ликвидацию генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы и генерал-майора иранского Корпуса стражей исламской революции Аббаса Нилфорушана в Бейруте 27 сентября. Это уже второй случай, когда Иран наносит прямые удары по израильской территории. Первая такая атака была совершена 13 апреля, в ней были задействованы более 300 дронов и ракет. Израиль пообещал дать на иранскую атаку ответ, который продемонстрирует «точные и неожиданные наступательные возможности». Сообщалось, что руководство еврейского государства рассматривает возможность нанесения ударов по нефтяным объектам или инфраструктуре, связанной с иранской ядерной программой. Сообщается также, что США просят Израиль не атаковать иранские энергетические объекты. Тегеран предупредил своих соседей, что если те предоставят свое воздушное пространство или территорию для израильской атаки, то их собственные нефтяные объекты могут стать целями для ударов возмездия, сообщает WSJ.

Комментируя решение США о переброске THAAD, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что Соединенные Штаты подвергают риску жизни своих военнослужащих, отправляя их в Израиль. «Хотя в последние дни мы приложили огромные усилия, чтобы сдержать тотальную войну в нашем регионе, я ясно заявляю, что у нас нет красных линий в защите наших людей и интересов», — заявил глава иранского внешнеполитического ведомства.

В Пентагоне сообщили, что за прошедший год уже разворачивали комплекс THAAD на Ближнем Востоке для «защиты американских войск и интересов в регионе». Где именно, не уточняется. В Израиле американская система THAAD была развернута в 2019 году у авиабазы Неватим, когда союзники проводили учения по противовоздушной обороне, а затем перемещена в пустыню Негев.

Как решение США связано с событиями на ливанском фронте

В тот же день, когда Пентагон объявил о переброске вооружений и военных в Израиль, беспилотник ливанской группировки «Хезболла» атаковал тренировочную базу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) близ города Биньямина, расположенного примерно в 60 км от границы с Ливаном. Погибли четверо военнослужащих, свыше 60 человек получили ранения, несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Israel Hayom сообщает, что удар был нанесен в тот момент, когда военнослужащие ужинали в столовой.

В «Хезболле» заявили, что атака стала ответом на израильский авиаудар по Бейруту 10 октября, в результате которого погибли 22 человека и были ранены свыше 100. Сообщается, что система ПВО пропустила беспилотник и на базе не сработала воздушная тревога. Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, посещая базу, напомнил, что Израиль находится в «состоянии войны», и отметил, что последствия атаки «Хезболлы» на расположенную в тылу тренировочную базу стали для Израиля «болезненными».

Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что военное руководство проведет расследование всех обстоятельств случившегося и «быстро и профессионально» извлечет уроки. «Мы концентрируем значительные усилия на разработке решений для устранения угрозы атак с помощью БПЛА», — сказал он. В тот же вечер глава Пентагона Ллойд Остин созвонился с Галантом, чтобы выразить соболезнования, и заверил в готовности США обеспечивать безопасность Израиля, в том числе за счет переброски THAAD.

Другой темой разговора между главами оборонных ведомств стала ситуация вокруг корпуса миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Согласно резолюции Совета Безопасности ООН №1701, принятой для прекращения Второй ливанской войны 2006 года, только силы ВСООНЛ и регулярные подразделения армии Ливана могут находиться южнее реки Литани, расположенной на расстоянии около 30 км от границы с Израилем. Однако израильское руководство утверждает, что «Хезболла» развернула свою инфраструктуру и огневые точки не только южнее Литани, но и непосредственно вблизи позиций ВСООНЛ: согласно карте, опубликованной МИД Израиля, в некоторых случаях расстояние между ними составляет менее 300 м.

Представители ВСООНЛ утверждают, что их штаб-квартира в населенном пункте Накура и опорные пункты подверглись атакам ЦАХАЛ. 10 октября израильский танк открыл огонь по наблюдательной вышке у штаб-квартиры, пострадали два миротворца-индонезийца. 13 октября ООН заявила, что ранним утром два израильских танка прорвались на базу миротворцев в Рамии. Отмечается, что танки покинули позиции примерно через 45 минут после того, как ВСООНЛ выразили протест в связи с присутствием на объекте израильских военных, которое подвергает миротворцев опасности. Примерно через два часа в 100 м от базы было выпущено несколько снарядов. «Из-за проникновения дыма на объект пострадали 15 миротворцев, в том числе от раздражения кожи и желудочно-кишечных реакций», — говорится в заявлении ВСООНЛ.

В ЦАХАЛ, впрочем, привели другую версию событий, заявив, что танк участвовал в эвакуации солдат, пострадавших в результате артиллерийского обстрела со стороны «Хезболлы», и покинул пост миротворцев сразу после прекращения вражеского огня. «Во время инцидента для прикрытия эвакуации раненых солдат была использована дымовая завеса. Военнослужащие ЦАХАЛ поддерживали координацию действий с ВСООНЛ. На протяжении всего инцидента действия ЦАХАЛ не представляли опасности для сил ВСООНЛ», — говорится в заявлении.

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом эвакуировать миротворцев из зоны риска. По его словам, участники миссии становятся «живым щитом» и «заложниками» ливанской группировки. «Это ставит под угрозу как их самих, так и жизни наших солдат», — отметил Нетаньяху.

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон обвинил ВСООНЛ в том, что на протяжении 18 лет их персонал «игнорировал» базы «Хезболлы» вдоль границы и «не сообщал о каких-либо нарушениях резолюции Совета Безопасности №1701». «Террористы «Хезболлы» используют аванпосты ВСООНЛ в качестве укрытий и мест для засад. На этом фоне абсолютно непонятно настойчивое требование ООН держать солдат ВСООНЛ на линии огня», — заявил дипломат, пообещав продолжить обсуждение этой темы в ближайшие дни.

Байден призвал Израиль полностью прекратить нападения на миротворцев, а глава Пентагона попросил своего израильского коллегу обеспечить безопасность ВСООНЛ и регулярной армии Ливана.