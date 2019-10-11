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США отправят дополнительные войска в Саудовскую Аравию после атаки дронов
Вместе с ними Вашингтон направит королевству две дополнительные батареи Patriot и один противоракетный комплекс THAAD. Такие меры принимаются на фоне атаки дронов на объекты Saudi Aramco в королевстве
Противоракетный комплекс THAAD (Фото: Reuters)

Американские власти решили отправить в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. своих военнослужащих после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

«Уже с учетом других наших развертываний дополнительный контингент составит 3 тыс. человек», — сказал он.

В частности, Минобороны США направит в Саудовскую Аравию две дополнительные батареи противоракетных комплексов Patriot и один противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD).

Ранее о намерениях США выслать дополнительный контингент в Саудовскую Аравию сообщали источники Reuters.

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Речь идет об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру саудовской нефтяной госкомпании, которая произошла 14 сентября. Пострадали объекты в Абкайке и Хурайсе. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». Целый ряд западных стран, в том числе США, возложили ответственность за случившееся на иранские власти. Тегеран все обвинения отрицает. Позже Минобороны Саудовской Аравии уточнило, что для атаки использовались иранские беспилотники Delta Wing UAV.

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Эта атака повлекла за собой сокращение добычи нефти в королевстве почти вдвое, цены на нефть при этом резко взлетели. К концу сентября уровень добычи в Саудовской Аравии был восстановлен.

Автор: Анна Трунина
Теги: Саудовская Аравия, США, Saudi Aramco
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