США отправят дополнительные войска в Саудовскую Аравию после атаки дронов

Американские власти решили отправить в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. своих военнослужащих после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.
«Уже с учетом других наших развертываний дополнительный контингент составит 3 тыс. человек», — сказал он.
В частности, Минобороны США направит в Саудовскую Аравию две дополнительные батареи противоракетных комплексов Patriot и один противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD).
Ранее о намерениях США выслать дополнительный контингент в Саудовскую Аравию сообщали источники Reuters.