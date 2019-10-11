США отправят дополнительные войска в Саудовскую Аравию после атаки дронов

Вместе с ними Вашингтон направит королевству две дополнительные батареи Patriot и один противоракетный комплекс THAAD. Такие меры принимаются на фоне атаки дронов на объекты Saudi Aramco в королевстве

Противоракетный комплекс THAAD (Фото: Reuters)

Американские власти решили отправить в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. своих военнослужащих после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

«Уже с учетом других наших развертываний дополнительный контингент составит 3 тыс. человек», — сказал он.

В частности, Минобороны США направит в Саудовскую Аравию две дополнительные батареи противоракетных комплексов Patriot и один противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD).

Ранее о намерениях США выслать дополнительный контингент в Саудовскую Аравию сообщали источники Reuters.