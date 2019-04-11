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Политика ,  
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США перебросят в Румынию систему ПРО THAAD
В Румынию будет направлен комплекс THAAD, который временно заменит другую систему ПРО — Aegis Ashore. Ей предстоит пройти плановое техобслуживание
Фото: Reuters

Европейское командование США объявило о планах перебросить этим летом в Румынию систему противоракетной обороны THAAD. Это делается по просьбе НАТО, отмечается в сообщении на сайте командования, для укрепления оборонного потенциала альянса от баллистических ракет.

THAAD будет находиться в Румынии временно, пока проводится техобслуживание другой системы ПРО — Aegis Ashore. Система будет размещена на базе в румынской коммуне Девеселу, расположенной в южной части страны.

«Обслуживание Aegis Ashore носит плановый характер, все системы Aegis проходят регулярное обслуживание. По его окончании наступательный потенциал системы ПРО Aegis Ashore не увеличится», — подчеркнули в американском командовании.

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Комплекс THAAD подвижного наземного базирования может перехватывать баллистические ракеты в атмосфере ил​и за ее пределами на завершающем этапе их полета. Система Aegis способна поражать ракеты на заатмосферных высотах. Обе системы производит корпорация Lockheed Martin.

Россия считает, что размещения американских систем ПРО в Европе, в частности в Румынии, подрывает стратегическую стабильность.

В 1972 году США и СССР подписали Договор об ограничении систем ПРО, согласно которому стороны отказывались от разработки, испытания или развертывания таких систем на земле, в воздухе или космосе. Вашингтон объявил о выходе из договора в 2001 году.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Румыния, противоракета
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