США перебросят в Румынию систему ПРО THAAD

В Румынию будет направлен комплекс THAAD, который временно заменит другую систему ПРО — Aegis Ashore. Ей предстоит пройти плановое техобслуживание

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Европейское командование США объявило о планах перебросить этим летом в Румынию систему противоракетной обороны THAAD. Это делается по просьбе НАТО, отмечается в сообщении на сайте командования, для укрепления оборонного потенциала альянса от баллистических ракет.

THAAD будет находиться в Румынии временно, пока проводится техобслуживание другой системы ПРО — Aegis Ashore. Система будет размещена на базе в румынской коммуне Девеселу, расположенной в южной части страны.

«Обслуживание Aegis Ashore носит плановый характер, все системы Aegis проходят регулярное обслуживание. По его окончании наступательный потенциал системы ПРО Aegis Ashore не увеличится», — подчеркнули в американском командовании.

Комплекс THAAD подвижного наземного базирования может перехватывать баллистические ракеты в атмосфере ил​и за ее пределами на завершающем этапе их полета. Система Aegis способна поражать ракеты на заатмосферных высотах. Обе системы производит корпорация Lockheed Martin.