Коренево: что известно о поселке и почему ВСУ пытались его занять

Кореневский районный дом детского творчества в 2017 году. Здание школы, в котором 4 мая 1918 года делегациями РСФСР и Украинской центральной Рады был подписан договор о перемирии (Фото: Amber_Cheetah / Wikipedia)

Коренево — это поселок городского типа (ПГТ) в юго-западной части Курской области, между Рыльском и Суджей. Центр Кореневского района, граничащего с Сумской областью Украины, образует муниципальное образование.

Расположение Коренево

Коренево расположено на реке Крепна — правом притоке реки Сейм, в 27 км к юго-востоку от Рыльска и в 40 км к юго-западу от города Льгов. Расстояние до Курска — 96 км. С юго-восточной части к поселку примыкает село с таким же названием — центр сельсовета в составе деревень Лобановка, Матвеевка и Никипеловка.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Железнодорожным сообщением ПГТ Коренево связан с Глушково, автодорогой регионального значения 38К-030 — с Рыльском и Суджей, региональной трассой 38К-006 — с селами Снагость и Троицкое. В 1,7 км к юго-западу находится озеро Желтое в пойме реки Сейм (памятник природы регионального значения).

Население Коренево

По данным переписи населения 2020 года, в Коренево проживали 5555 жителей (5983 по переписи 2010-го, 7079 человек в 1989 году). На январь 2024 года, по данным Росстата, в поселке проживали 5298 человек.

История Коренево

По разным данным, ведет историю с 1625 или 1690 года. В 1869 году возле села Коренево прошла железная дорога Курск — Киев, были построены одноименная станция и пристанционный поселок, а также паровозное и вагонное депо, ремонтная мастерская. После того как в 1894 году через Коренево прошел участок до Рыльска Киево-Воронежской железной дороги, станция стала узловой. В 1928–1930 годах существовал район с центром в одноименном селе в составе Центрально-Черноземной области РСФСР. В 1932 году район был воссоздан, но его центр был перенесен в пристанционный поселок Коренево (там и находится современный ПГТ Коренево).

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

С 1934 года входит в Курскую область на правах районного центра (за исключением 1963–1966 годов). В 1938 году Коренево получило статус рабочего поселка. В октябре 1941 — марте 1943 года находился в немецкой оккупации.

Главное промышленное предприятие — завод низковольтной аппаратуры, обеспечивает 60% всего промпроизводства района. Среди других предприятий — солодовый завод (в составе ООО «Авангард-Агро-Курск»), ООО «Солнечный край» (производство нерафинированных масел), агрофирма «Южная», сельхозкооператив, элеватор, мукомольный завод, несколько коммунальных компаний по снабжению электричеством, водой и газом.

Действуют межпоселенческая библиотека, музей, дом культуры, культурно-досуговый центр (в его составе — кинотеатр), общеобразовательная школа, три детских сада, профучилище, физкультурно-оздоровительный центр, центральная районная больница. Выпускается газета «Голос района». Основные памятники культуры посвящены деятелям и событиям Великой Отечественной войны.

Бои за Коренево

В ходе вторжения украинских войск в Курскую область в августе 2024 года стал одним из целей ВСУ, в районе поселка шли бои, его население было эвакуировано.

Стратегическое значение Коренево заключается в расположении поселка на автодороге, связывающей Рыльск с Суджей. Захват Коренево позволил бы ВСУ взять под огневой контроль трассу Рыльск — Суджа и наступать по направлению к Рыльску, откуда открывается дорога на Льгов и Курчатов. Потенциально ВСУ могли использовать ПГТ для прикрытия плацдарма в районе Суджи. Но занять Коренево украинские войска не смогли.