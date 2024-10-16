 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Коренево: что известно о поселке и почему ВСУ пытались его занять

Сюжет
Военная операция на Украине
Кореневский районный дом детского творчества в 2017 году. Здание школы, в котором 4 мая 1918 года&nbsp;делегациями РСФСР и Украинской центральной Рады был подписан договор о перемирии
Кореневский районный дом детского творчества в 2017 году. Здание школы, в котором 4 мая 1918 года делегациями РСФСР и Украинской центральной Рады был подписан договор о перемирии (Фото: Amber_Cheetah / Wikipedia)

Коренево — это поселок городского типа (ПГТ) в юго-западной части Курской области, между Рыльском и Суджей. Центр Кореневского района, граничащего с Сумской областью Украины, образует муниципальное образование.

Расположение Коренево

Коренево расположено на реке Крепна — правом притоке реки Сейм, в 27 км к юго-востоку от Рыльска и в 40 км к юго-западу от города Льгов. Расстояние до Курска — 96 км. С юго-восточной части к поселку примыкает село с таким же названием — центр сельсовета в составе деревень Лобановка, Матвеевка и Никипеловка.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Железнодорожным сообщением ПГТ Коренево связан с Глушково, автодорогой регионального значения 38К-030 — с Рыльском и Суджей, региональной трассой 38К-006 — с селами Снагость и Троицкое. В 1,7 км к юго-западу находится озеро Желтое в пойме реки Сейм (памятник природы регионального значения).

Население Коренево

По данным переписи населения 2020 года, в Коренево проживали 5555 жителей (5983 по переписи 2010-го, 7079 человек в 1989 году). На январь 2024 года, по данным Росстата, в поселке проживали 5298 человек.

История Коренево

По разным данным, ведет историю с 1625 или 1690 года. В 1869 году возле села Коренево прошла железная дорога Курск — Киев, были построены одноименная станция и пристанционный поселок, а также паровозное и вагонное депо, ремонтная мастерская. После того как в 1894 году через Коренево прошел участок до Рыльска Киево-Воронежской железной дороги, станция стала узловой. В 1928–1930 годах существовал район с центром в одноименном селе в составе Центрально-Черноземной области РСФСР. В 1932 году район был воссоздан, но его центр был перенесен в пристанционный поселок Коренево (там и находится современный ПГТ Коренево).

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

С 1934 года входит в Курскую область на правах районного центра (за исключением 1963–1966 годов). В 1938 году Коренево получило статус рабочего поселка. В октябре 1941 — марте 1943 года находился в немецкой оккупации.

Главное промышленное предприятие — завод низковольтной аппаратуры, обеспечивает 60% всего промпроизводства района. Среди других предприятий — солодовый завод (в составе ООО «Авангард-Агро-Курск»), ООО «Солнечный край» (производство нерафинированных масел), агрофирма «Южная», сельхозкооператив, элеватор, мукомольный завод, несколько коммунальных компаний по снабжению электричеством, водой и газом.

Действуют межпоселенческая библиотека, музей, дом культуры, культурно-досуговый центр (в его составе — кинотеатр), общеобразовательная школа, три детских сада, профучилище, физкультурно-оздоровительный центр, центральная районная больница. Выпускается газета «Голос района». Основные памятники культуры посвящены деятелям и событиям Великой Отечественной войны.

Бои за Коренево

В ходе вторжения украинских войск в Курскую область в августе 2024 года стал одним из целей ВСУ, в районе поселка шли бои, его население было эвакуировано.

Стратегическое значение Коренево заключается в расположении поселка на автодороге, связывающей Рыльск с Суджей. Захват Коренево позволил бы ВСУ взять под огневой контроль трассу Рыльск — Суджа и наступать по направлению к Рыльску, откуда открывается дорога на Льгов и Курчатов. Потенциально ВСУ могли использовать ПГТ для прикрытия плацдарма в районе Суджи. Но занять Коренево украинские войска не смогли.

Владимир Зеленский представил «план победы»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

«Гибрид» доехал из Китая до Парижского автосалона своим ходом

Shaman зарегистрировал товарный знак «Я русский» для алкоголя

Apple внезапно представила новый iPad mini

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Как акцизы и минимальные цены на алкоголь изменят рынок спиртного

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курская область Коренево
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 17:28
Военные объяснили сбоем выплаты челябинским срочникам за контрактыПолитика, 21:15
Экс-чемпион Великобритании ушел из бокса в 32 года из-за страха деменцииСпорт, 21:11
В «Руспродсоюзе» объяснили рост цен на сливочное маслоЭкономика, 21:07
Миротворцы ООН сообщили, что их позиции в Ливане обстрелял танк ИзраиляПолитика, 21:02
Медведев разгромно проиграл Синнеру на турнире с рекордными призовымиСпорт, 20:57
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:54
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 20:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как «Стокманн» формировала модную индустрию в стране и менялась самаСтиль, 20:49
Взломавший биржу Bitfinex уроженец России получит тюремный срок в 5 летКрипто, 20:42
Коренево: что известно о поселке и почему ВСУ пытались его занятьБаза знаний, 20:33
Песков заявил об отсутствии у Путина проблем со здоровьемПолитика, 20:31
FIDE изучит обвинения в мошенничестве в адрес украинского шахматистаСпорт, 20:14
В Чечне арестовали владельца АЗС, на которой произошел взрывОбщество, 20:11
Инвесторы смогут открывать брокерские счета и счета ПДС через «Финуслуги»Инвестиции, 20:10