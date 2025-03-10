Масштабы контрнаступления российской армии в Курской области. Карта

За выходные Минобороны отчиталось об освобождении семи населенных пунктов в Курской области и взятии одного — в Сумской области Украины. Как продвигается российское контрнаступление на этом направлении — в инфографике РБК

За последние дни российская армия резко активизировала контрнаступление в Курской области. В выходные Минобороны отчиталось об освобождении от ВСУ семи населенный пунктов:

село Черкасское Поречное;

село Малая Локня;

село Лебедевка;

деревня Викторовка;

деревня Николаевка;

деревня Старая Сорочина;

хутор Косица.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказывал, что в некоторые населенные пункты российские военные шли прямо через трубу магистрального газопровода, по которой раньше газ поставлялся в Европу.

Всего Россия, согласно сообщениям Минобороны с середины сентября 2024 года, вернула под свой контроль 32 населенных пункта Курской области.

Кроме того, в эти выходные российские войска взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области.