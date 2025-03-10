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Военная операция на Украине ,  
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Масштабы контрнаступления российской армии в Курской области. Карта

Российская армия за выходные освободила 7 населенных пунктов в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
За выходные Минобороны отчиталось об освобождении семи населенных пунктов в Курской области и взятии одного — в Сумской области Украины. Как продвигается российское контрнаступление на этом направлении — в инфографике РБК

За последние дни российская армия резко активизировала контрнаступление в Курской области. В выходные Минобороны отчиталось об освобождении от ВСУ семи населенный пунктов:

  • село Черкасское Поречное;
  • село Малая Локня;
  • село Лебедевка;
  • деревня Викторовка;
  • деревня Николаевка;
  • деревня Старая Сорочина;
  • хутор Косица.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказывал, что в некоторые населенные пункты российские военные шли прямо через трубу магистрального газопровода, по которой раньше газ поставлялся в Европу.

Всего Россия, согласно сообщениям Минобороны с середины сентября 2024 года, вернула под свой контроль 32 населенных пункта Курской области.

Кроме того, в эти выходные российские войска взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области.

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Анастасия Сирина Анастасия Сирина
Курская область Военная операция на Украине Минобороны ВСУ ВС России
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