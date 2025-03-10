Масштабы контрнаступления российской армии в Курской области. Карта
Российская армия за выходные освободила 7 населенных пунктов в Курской области
За выходные Минобороны отчиталось об освобождении семи населенных пунктов в Курской области и взятии одного — в Сумской области Украины. Как продвигается российское контрнаступление на этом направлении — в инфографике РБК
За последние дни российская армия резко активизировала контрнаступление в Курской области. В выходные Минобороны отчиталось об освобождении от ВСУ семи населенный пунктов:
- село Черкасское Поречное;
- село Малая Локня;
- село Лебедевка;
- деревня Викторовка;
- деревня Николаевка;
- деревня Старая Сорочина;
- хутор Косица.
Врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказывал, что в некоторые населенные пункты российские военные шли прямо через трубу магистрального газопровода, по которой раньше газ поставлялся в Европу.
Всего Россия, согласно сообщениям Минобороны с середины сентября 2024 года, вернула под свой контроль 32 населенных пункта Курской области.
Кроме того, в эти выходные российские войска взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области.