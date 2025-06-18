Баб-эль-Мандебский пролив: как Иран и хуситы используют этот маршрут

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Что такое Баб-эль-Мандебский пролив и где он находится

Баб-эль-Мандебский пролив — это пролив на северо-западе Индийского океана, который соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря. Он разделяет Аравийский полуостров и регион Африканского рога. Связывая Европу, Азию и Африку, пролив имеет ключевое значение для мировой торговли, поскольку через него проходят суда, следующие через Суэцкий канал. В 2006-2012 годы судоходство в Аденском заливе к югу от пролива страдало от нападений сомалийских пиратов, а с 2018-го следующие через Баб-эль-Мандебский пролив торговые суда периодически подвергаются нападениям и обстрелам йеменских хуситов.

Баб эль-Мандебский пролив находится на северо-западе Индийского океана. Его длина — около 115 км, ширина — 26-32 км, средняя глубина — 150 м. Вулканическим островом Перим (также Барим, Маюн, Мейум) площадью 13 кв. км пролив разделен на два неравных судоходных пути — Большой (Дахг-эль-Мейум) и Малый (Баб-Искендер), шириной соответственно 20 и 3 км. При этом Большой канал имеет глубину 310 м, а Малый — всего 10-30 м. Этот участок расположен между полуостровами Рас Баб-эль-Мандеб (в Азии) и Рас Сийан (в Африке). Благодаря этому наиболее узкому и исторически самому опасному для навигации участку морского пути, изобилующему рифами, подводными течениями и отмелями, пролив и получил свое название (в переводе с арабского «Баб эль-Мандеб» буквально означает «врата скорби»).

К югу от Перима находятся семь небольших скалистых вулканических островов (Джезират сауаба, или себа, другое название — «Семь братьев»), принадлежащих Джибути, к северо-западу — острова Думейра, которые также контролируются Джибути, но оспариваются Эритреей.

Непосредственно вдоль побережья пролива расположены небольшие города Мулхуле и Хор-Ангар (в Джибути), на йеменском побережье — несколько рыболовных поселений, в том числе Дубаб. Среди важных портов Баб-эль-Мандебского пролива — йеменский Моха (Мокка) и эритрейский Асэб (один из двух важнейших портов Эритреи), однако они не играют важной роли в региональной торговле.

Почему Баб-эль-Мандебский пролив важен для мировой торговли

С 1869 года Баб-эль-Мандебский пролив служит южными воротами в Суэцкий канал, через который осуществляется 10-12% мировой морской торговли и порядка 30% мировых контейнерных перевозок (ежегодно канал и пролив проходят порядка 20 тыс. судов).

Его значение выросло со второй половины XX века после начала коммерческой разработки нефтяных месторождений стран Персидского залива и роста торговли Европы с Восточной Азией. Ныне через пролив в том числе идут поставки нефтегазового сырья из стран Персидского залива, следующие морским путем через Ормузский пролив (в Средиземноморье) или из красноморских терминалов в Саудовской Аравии (в Азию).

К югу от пролива находится портовое государство Джибути, чья экономика сильно зависит от транзитной торговли через Баб-эль-Мандеб и обслуживания базирующихся там для его охраны иностранных военных контингентов. В свою очередь, порт Джибути обслуживает до 95% морской торговли Эфиопии и в общей сложности 70-80% эфиопского товарооборота.

Кто контролирует Баб-эль-Мандебский пролив

Баб-эль-Мандебский пролив относится к территориальным водам Эритреи и Джибути (в Африке), а также Йемена (на азиатском побережье).

Пролив считается зоной высокой геополитической напряженности в связи с напряженными отношениями:

между Ираном и его союзниками (в первую очередь хуситами), с одной стороны, и Саудовской Аравией, ОАЭ и США, с другой;

между Эритреей и Джибути;

между Китаем и США, поскольку Йемен играет важную роль в инфраструктурной стратегии «Один пояс — Один путь», а с 2017-го в Джибути располагается военная база НОАК.

Еще одним узлом напряженности в регионе является отношения между Эфиопией и Эритреей, которые испортились после сделанных в 2023-м эфиопским премьер-министром Абием Ахмедом заявлений о необходимости доступа страны к Красному морю. Некоторые усмотрели в его словах намек на возможный силовой захват эритрейских портов Асэб и Массауа.

Благодаря стратегическому значению пролива для мировой торговли и высокой уязвимости этого водного маршрута в Джибути расположены военно-морские базы целого ряда стран, в том числе Франции (с 1977-го), США (с 2002-го), Китая (с 2017), Японии (с 2011), Италии (с 2012), а также небольшие контингенты Великобритании, ОАЭ, Испании, Германии и др. Ранее, в конце 1970-х, Каир предположительно предлагал Южному Йемену взять остров Перим в аренду на 99 лет, однако в Адене отклонили это предложение. С 2015 года эритрейский порт Асэб с расположенным там аэродромом использовался вооруженными силами ОАЭ как ключевой логистический хаб для операций в Йемене, однако в 2021 года военное присутствие ОАЭ в Асэбе было свернуто.

Расположенный к северу от пролива северо-западный участок йеменского побережья вместе с прилегающими островами, включая крупнейший в этой зоне порты Ходейда и Салиф, в настоящее время контролируется движением «Ансар Аллах» (хуситы) — военизированным религиозно-политическим движением, близким к Тегерану и враждебным к Саудовской Аравии, Израилю и США. Несмотря на то, что ключевой остров Перим контролируют антихуситские силы, отбившие остров и прилегающие к нему континентальные участки побережья при поддержке войск ОАЭ, движение хуситов способно создавать препятствия морскому судоходству через пролив с помощью противокорабельных ракет, беспилотников, безэкипажных начиненных взрывчаткой лодок и плавучих мин, а также абордажных средств. В южной части Аравийского полуострова с 2017 года базируется Южный переходный совет (ЮПС) — сепаратистское образование, пользующееся поддержкой ОАЭ, с 2018-го оно полностью контролирует морской порт Аден. С 2021-го ЮПС добивается международного признания путем организации на подконтрольных ему территориях референдума под эгидой ООН.

Как Иран снабжает хуситов через Баб-эль-Мандеб

Западные страны регулярно обвиняют Иран в материально-технической и военной поддержке йеменских хуситов, в первую очередь через Баб-эль-Мандебский пролив и йеменские порты Ходейда и Салиф, а также в передаче хуситам разведданных с военных судов в Красном море, что, по мнению США, Великобритании и их союзников в регионе, облегчает диверсионные акции хуситов в отношении коммерческих судов.

Атаки на суда и ограничения судоходства

Первый зарегистрированный инцидент в Баб-эль-Мандебском проливе имел место в 1971 году — в июне того года в проливе предположительно с острова Перим был обстрелян следовавший в израильский Эйлат под либерийским флагом танкер Coral sea. Ответственность за инцидент взял на себя «Народный фронт освобождения Палестины». В ходе арабо-израильского конфликта в октябре 1973 года власти Демократического Йемена объявили о запрете прохода судов под израильским флагом, и пролив при участии Египта был заблокирован до декабря того же года. В 1975 году Египет и Израиль договорились не препятствовать морскому судоходству в этой зоне, в том же году право на беспрепятственный проход израильских судов через пролив было подтверждено гарантиями США. Инцидент 1971 года и кратковременная блокада канала подтолкнули еврейское государство к разработке ракетных катеров класса «Саар» («Решеф»), способных поражать цели в южной части Красного моря.

С 2014 года наибольшую угрозу для судоходства представляет гражданский конфликт в Йемене. После того как в марте 2015-го коалиция во главе с Саудовской Аравией начала интервенцию в Йемен против мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), те начали атаковать объекты в Саудовской Аравии и ОАЭ, а также связанные с Саудовской Аравией и ОАЭ цели в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В частности, в мае и июле 2018-го хуситы обстреляли близ Ходейды саудовские нефтевозы Abqaiq и Arsan, в результате чего Саудовская Аравия временно прекратила перевозки нефти через пролив. В течение 2015-2018 годов коалиционные силы обезвредили почти 90 морских мин в Красном море. Нападениям также подвергались американские военные суда.

Ситуация в Баб-эль-Мандебском проливе начала вновь обостряться с 2019 года, когда Израиль предпринял несколько атак в отношении судов с нефтью, следовавших через пролив под иранским флагом в Сирию. В ответ на это Иран и союзные им хуситы предприняли ряд диверсий в отношении связанных с Израилем судом с помощью морских мин. При этом в сотрудничестве с Ираном в Израиле подозревали Эритрею: в частности, в ее территориальных водах в 2016-2020 годах действовало связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) грузовое судно MV Saviz, которое было потоплено в апреле 2021 года в связи с подозрениями в координации шпионских операций иранских сил в Красном море.

Ситуация с безопасностью в проливе резко обострилась в ноябре 2023 года, когда хуситы в знак солидарности с Палестиной стали регулярно нападать на связанные с Израилем суда в этой зоне. В частности, в ноябре того года хуситы захватили судно Galaxy Leader, принадлежащее японской Nippon Yusen Kaisha (NYK), и взяли в заложники его экипаж. В ответ на это и другие нападения хуситов в декабре 2023 года США начали операцию Prosperity Guardian («Страж процветания») в проливе, а в январе следующего года — воздушную операцию Poseidon Archer с участием Великобритании.

В ответ на удары хуситы расширили диапазон целей — атакам стали подвергаться суда, связанные с Великобританией, США и другими странами, которые оказали поддержку израильской операции в Газе или присоединились к ударам по хуситам. По заявлению лидера «Ансар Аллах», сделанному в августе 2024 года, хуситы атаковали в общей сложности 177 судов, связанных с Израилем.

В течение года (с января 2024-го по январь 2025-го, когда вступило в силу перемирие в Газе) Великобритания и США нанесли 931 авиаудар по позициям и объектам хуситов, однако это не смогло предотвратить периодические запуски хуситами дронов и ракет. В частности, 15 января 2024-го американский контейнеровоз Gibraltar Eagle был атакован баллистической противокорабельной ракетой хуситов.

Несмотря на заявления хуситов о поражении судов, связанных с Израилем, США и Великобританией, атакам периодически подвергались и другие грузовые корабли, не связанные с этими странами. Например, в феврале 2024 года хуситы потопили шедшее под флагом Белиза судно Rubymar, ошибочно приняв его за британское. Нападениям подвергались также суда, связанные с КНР, Россией и даже Ираном.

Нападения временно прекратились только в январе 2025-го, когда началось перемирие между Израилем и ХАМАС в Газе. Тогда же хуситы отпустили экипаж захваченного ими в ноябре 2023-го судна Galaxy Leader.

Атаки хуситов спровоцировали крупнейший со времен пандемии коронавируса спад грузоперевозок через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив. В результате нападений хуситов за два года морской трафик через пролив сократился на 60-70%, а крупнейшие международные перевозчики стали использовать альтернативный маршрут через Мыс Доброй надежды вдоль побережья Африки. Это спровоцировало рост стоимости морских перевозок за счет существенного удлинения маршрута (в среднем на 3 200 морских миль и 7-12 дней) и роста других издержек, а также бюджетный кризис в Египте, зависящий от сборов за проход судов через Суэцкий канал. Кроме того, из-за дестабилизации трафика пострадал импорт зерна в порты Судана, Эритреи и Джибути. Товарооборот израильского порта Эйлат сократился на 85%, также существенно пострадала Иордания, 65% товарооборота которой проводилось через единственный порт страны Акаба и осуществлялось через Баб-эль-Мандебский пролив. В частности, через этот порт страна ввозила 85-90% импортируемого продовольствия.

После того как в начале марта 2025-го Израиль заблокировал доступ любой гуманитарной помощи в сектор Газа, хуситы пообещали возобновить атаки в Красном море. В ответ на новые удары со стороны группировки 15 марта США и Великобритания нанесли очередные авиаудары по их позициям, а президент США Дональд Трамп заявил о начале операции против мятежной группировки. В мае 2025-го в обмен на прекращение ударов по Йемену хуситы пообещали остановить кампанию против торговых судов в Красном море и Аденском заливе. При этом перемирие распространяющегося на американские суда в Красном море, но не на Израиль, который регулярно подвергается ракетным ударам со стороны Йемена.

В общей сложности с начала войны Израиля и ХАМАС в октябре 2023-го, по оценкам американской некоммерческой организации Crisis Group, хуситы выпустили свыше 500 дронов и ракет и поразили более 100 судов, связанных с Израилем, Великобританией и США судов в Красном море, Аденском и Аравийском морях. По оценкам организации ACLED, занимающейся сбором статистики о вооруженных конфликтах, за 18 месяцев морской кампании хуситы атаковали 250 военных и гражданских судов.