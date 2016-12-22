Путин заявил об освобождении от боевиков более 90% территории Сирии

От террористов в Сирии освобождено уже более 90% территории страны, заявил Владимир Путин. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что, по его данным, боевики контролируют менее 5% территории республики

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Президент Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день от террористов удалось освободить более 90% территории Сирии. Об этом он сказал на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Во взаимодействии с властями Сирии и зарубежными партнерами создаются зоны деэскалации, а также «продвигается процесс политического урегулирования и гражданского примирения», сказал российский лидер. «Боевые действия против террористов — это, подчеркну, не какие-то слабо организованные банды, а хорошо оснащенные, обученные, щедро профинансированные и мотивированные группировки», — добавил он.

Путин поблагодарил военных, которые участвуют в проведении антитеррористической операции в Сирии. Глава государства отметил необходимость продолжать внедрять новые системы вооружения и повышать эффективность боевой учебы.

При этом двумя днями ранее, 24 октября, о сокращении контролируемой боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) территории в Сирии сообщал российский министр обороны Сергей Шойгу. По его данным, на тот момент террористы контролировали в республике «менее 5%» территории, в то время как до начала операции ВКС России в Сирии в сентябре 2015 года, как уточнял глава ведомства, под контролем ИГ находилось «более 70% территории».

В середине октября начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Сергей Рудской сообщал, что сирийская правительственная армия за прошлый месяц освободила от боевиков ИГ 142 населенных пункта в Сирии.

10 октября, Минобороны объявило об «уничтожении» в Сирии «экономической инфраструктуры ИГ». Это, как замечал тогда официальный представитель российского министерства Игорь Конашенков, произошло благодаря действиям российских ВКС. «Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГ <...> нет», — утверждал он. 6 октября Конашенков также заявлял о том, что боевики контролируют в Сирии «не более 10% территории». А спустя неделю, 13 октября, Минобороны отчиталось об освобождении от ИГ 92% территории Сирии.​

В сентябре, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем заявил: «Терроризм искоренен с большей части Сирии». По его словам, «победа» в Сирийской Арабской Республике «близка».