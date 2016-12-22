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Ким Чен Ын заявил о росте экономики Северной Кореи
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Ким Чен Ын заявил о росте экономики Северной Кореи
Политика, 09:06
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Ким Чен Ын заявил о росте экономики Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что национальная экономика выросла в 2017 году, несмотря на санкции международного сообщества. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Также во время пленума Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын назначил свою младшую сестру Ким Ё Чжон заместителем члена ЦК Политбюро. Кроме того, лидер КНДР прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о «единственном способе» решить вопрос Северной Кореи.

«Наше ядерное оружие является драгоценным плодом кровавой борьбы народа за защиту судьбы и суверенитета страны от затяжных ядерных угроз американских империалистов», — сказал Ким Чен Ын.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что действия американских властей, которые в течение 25 лет вели переговоры с КНДР и потратили на это значительные средства, оказались тщетными.

«Достигнутые договоренности нарушались еще до того, как чернила высыхали на бумаге. Из американских переговорщиков делали дураков. Извините, но здесь сработает только одна вещь», — написал лидер США, не уточнив, что именно он имел в виду. Также, по словам Трампа, Иран оказывает Северной Корее финансовую поддержку.

В понедельник, 2 октября, президент США назвал Ким Чен Ына «человеком-ракетой», добавив, что «хорошее общение» с лидером КНДР не работает. «Клинтон, Буш-младший и Обама потерпели неудачу. У меня неудачи не будет», — заявил Трамп. После переговоров с военным командованием США 6 октября американский лидер заявил, что наступает «затишье перед бурей», пообещав, что скоро все узнают, о чем идет речь.

В ответ в КНДР назвали Трампа «безрассудным» и пообещали, что США ждут «конец света» и «море огня».

Теги: США , КНДР , Ким Чен Ын , Экономика
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