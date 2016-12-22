Глава МИД Украины прокомментировал информацию о передаче технологий КНДР

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о непричастности страны к передаче ракетных технологий Северной Корее. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times, комментируя статью, где говорится о возможном участии Украины в получении КНДР ракетных двигателей.

Министр иностранных дел Украины отметил, что производство упоминаемых в статье New York Times ракетных двигателей РД-250 прекращено на днепропетровском предприятии «Южмаш» в 1992 году. «Будучи министром иностранных дел Украины и обученным аэрофизиком, я хочу сказать, что моя страна не могла участвовать в оказании помощи в ракетной программе Северной Кореи», — сказал он.

Газета The New York Times сообщила, что ракетные технологии могли попасть в Пхеньян через Украину 14 августа. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что страна не причастна к подобным эпизодам. Госэкспортконтроль Украины также заявил 15 августа, что не давал разрешения на поставку технологий и товаров в КНДР. Производственное объединение «Южмаш», которое подозревают в передаче ракетных двигателей Пхеньяну, опровергло подобные связи, однако допустило, что в КНДР могла попасть копия производимых ими двигателей. На Украине также напомнили, что северокорейские шпионы пытались получить информацию о ракетных двигателях, производимых на «Южмаше», в 2012 году. В то же время Reuters сообщил, что Северная Корея способна разрабатывать ракетные двигатели без импорта из-за рубежа.

Госдеп США пообещал «серьезно отнестись» в случае подтверждения к информации о передачи Украиной ракетных технологий КНДР. Президент Украины Петр Порошенко 18 августа поручил за три дня расследовать факт возможной утечки технологий в КНДР.