Московский штаб Навального сообщил о почти 40 задержанных волонтерах

Московская полиция начала задержания волонтеров штаба Алексея Навального, принимающих участие в акции «Большой субботник». В московском предвыборном штабе политика сообщили, что задержаны уже около 40 человек

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

В Москве полиция проводит задержания волонтеров московского штаба Алексея Навального, принимающих участие в раздаче агитационных материалов. Глава предвыборного штаба Навального Николай Ляскин в разговоре с РБК сообщил, что на настоящий момент задержаны 37 человек, судьба еще четырех активистов пока неизвестна.

По словам Ляскина, сотрудники полиции не объясняют причины задержаний. «Полиция задерживает людей, которые выходят на улицу с шарами и листовками, задерживает просто так, не объясняя причину», — рассказал он.

Кроме того, Ляскин сообщил, что в кафе, где после блокирования московского отделения предвыборного штаба Навального, собрались работающие в нем юристы, прибыл ОМОН. Также сотрудниками полиции была задержана машина, перевозившая агитационные материалы.

На этих выходных в Москве проходит акция «Большой субботник», приуроченная к освобождению Алексея Навального после 25 суток административного ареста. Как говорится в сообщении официальной группы «ВКонтакте» московского предвыборного штаба политика, пункты раздачи агитационных материалов организованы на 167 станциях метро.

Участники акции выкладывают фотографии с места событий в соцсетях.

Как сообщает корреспондент РБК, у станций метро в Москве дежурят автозаки. Фотографию с машинами полиции в своем Twitter выложил и сам Ляскин.

На этой неделе правоохранительные органы провели обыски в предвыборных штабах Алексея Навального в ряде городов России. В частности, сотрудники полиции посетили штабы в Екатеринбурге, Казани, Чебоксарах, Астрахани, Вологде, Орле.

В московском офисе обыски прошли 6 июля. Полиция заявила, что не имеет претензий к самому штабу, а причиной следственных действий стала жалоба субарендаторов на собственника здания. По словам Ляскина, помещение штаба было заблокировано: за несколько часов ручки на дверях были срезаны, на окнах установлены решетки.

Во время обыска сотрудники Росгвардии применили физическую силу к одному из волонтеров, Александру Туровскому. После задержания из отделения полиции активиста доставили в НИИ им. Склифосовского, где ему диагностировали сотрясение мозга и сделали пункцию. Медики оценили его состояние как тяжелое. В Росгвардии заявили, что действия сотрудников были связаны с тем, что Туровский не выполнил их требования и оказал сопротивление представителям правопорядка. 7 июля избитого волонтера приговорили к штрафу в 500 руб.