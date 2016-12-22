В Киеве арестовали главреда «Страна.ua» с правом залога в 544 тыс. гривен

Шевченковский райсуд Киева арестовал главреда издания «Страна.ua» Игоря Гужву на два месяца по делу о вымогательстве. Об говорится в сообщении на сайте издания.
Гужва арестован на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 544 тыс. грн. Адвокат журналиста Елена Лукаш отметила, что залог будет внесен и в ближайшее время Игорь Гужва будет на свободе.
Игорь Гужва был задержан 22 июня по подозрению в «требовании и получении $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика», заявлял генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Впоследствии ему было предъявлено обвинение в вымогательстве (ч. 3 ст. 189 УК Украины).
Сам Гужва утверждает, что уголовное дело против него сфальсифицировано. По его словам, поводом для уголовного преследования стала публикация о народном депутате из фракции Радикальной партии Дмитрии Линько. «Люди от Линько» пару месяцев назад предложили редакции $20 тыс. и попросили снять материал, рассказывал Гужва. Он отметил, что редакция отказалась, после чего «нам и пытаются шить уголовное дело».
В день задержания Гужвы Служба безопасности Украины провела обыски в редакции «Страны». Луценко заявил, что в ходе следственных мероприятий «нашли $10 тыс., которые вымогали за неразмещение дискредитирующего материала»