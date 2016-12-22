В Кремле приняли решение о досрочной отставке губернатора Омской области

Решение о досрочной отставке губернатора Омской области Виктора Назарова уже принято, сообщил источник «РИА Новости» и подтвердили близкие к Кремлю собеседники РБК

В Кремле приняли решение об отставке губернатора Омской области Виктора Назарова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации президента.

«Да, в Омской области требуются изменения для повышения управляемости в регионе», — сообщил источник, не назвав при этом возможных кандидатов на пост врио региона.

Близкий к властям региона источник подтвердил РБК досрочную отставку омского губернатора. «Виктор Иванович все», — заявил он.

В пресс-службе Назарова не подтвердили информацию о том, что действующий губернатор в ближайшее время будет отправлен в отставку. «Не можем подтвердить. Работа продолжается в штатном режиме», — сказали представители администрации в разговоре с РБК.

О том, что Назаров попадет в список губернаторов на отставку в рамках осенней ротации, РБК говорили два источника, близких к Кремлю. Также об отставке омского губернатора сообщал 11 сентября телеканал «Дождь» со ссылкой на три близких к Кремлю источника.

Виктор Назаров был назначен губернатором Омской области в мае 2012 года, сменив на этом посту Леонида Полежаева, который возглавлял регион в течение 20 лет. В 2015 году Назаров был избран на пост главы области за него проголосовали 60,02% избирателей.​