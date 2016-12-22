Трамп назвал данные о покупках Россией рекламы в Facebook мистификацией

Реагируя на планы Цукерберга передать конгрессу информацию о якобы проплаченной из России политической рекламе в Facebook, Трамп вновь заявил о предвзятом освещении в СМИ предвыборной кампании 2016 года

Дональд Трамп (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Сообщения о покупке Россией политической рекламы в Facebook во время выборов в США — еще одна «мистификация» о российском вмешательстве в электоральный процесс, считает президент США Дональд Трамп. В своем Twitter он отметил, что СМИ предвзято освещали предвыборную кампанию в пользу Хиллари Клинтон.

«Мистификации о [вмешательстве] России продолжаются, теперь речь о рекламе в Facebook. А что насчет абсолютно предвзятого и нечестного освещения [кампании] в СМИ в пользу нечестной Хиллари?» — написал Трамп.

Администрация Facebook провела внутреннее расследование и обнаружила, что якобы связанные с Россией аккаунты потратили около $100 тыс. на размещение рекламы в соцсети во время выборов. В компании охарактеризовали эти рекламные сообщения как сеющие распри в обществе. Информацию о такой рекламе соцсеть передала специальному прокурору Роберту Мюллеру, сообщила 16 сентября газета The Wall Street Journal. По подсчетам Facebook, куплены были около 3 тыс. рекламных сообщений. Мюллер ведет расследование возможного вмешательства России в президентскую кампанию.

Позднее глава Facebook Марк Цукерберг заявил о намерениях передать данные об этой рекламе в конгресс США, палаты которого также ведут собственные расследования о связях между командой Трампа и Москвой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле размещением рекламы в соцсети «никогда не занимались». Кто мог разместить политическую рекламу в Facebook, в администрации президента не знают, добавил он.