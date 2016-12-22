Путин призвал не загонять КНДР в угол санкциями

Решить проблему Северной Кореи без дипломатических переговоров невозможно, заявил Владимир Путин. По его словам, необходимо сохранять хладнокровие и не загонять Пхеньян в угол санкциями и попытками оказать политическое давление

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин призвал «не поддаваться эмоциям» и не пытаться решить северокорейскую проблему исключительно санкциями и давлением. Такое заявление президент сделал во Владивостоке, где 6 и 7 сентября проходит Восточный экономический форум, передает корреспондент РБК.

«Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол», — сказал Путин. Он также подчеркнул, что сейчас «как никогда» важно проявить хладнокровие и избегать шагов, которые могут привести к эскалации напряженности.

«Без политико-дипломатического инструментария сложившуюся ситуацию сдвинуть с места крайне сложно, а если быть более точным, я считаю, невозможно вообще», — сказал президент.

Он также напомнил, что «конкретные соображения» по поводу того, как поэтапно урегулировать напряженность в отношениях с Северной Кореей, изложены в «дорожной карте», разработанной Россией совместно с Пекином. Путин предложил «всем заинтересованным сторонам» внимательно присмотреться к этой инициативе.

Власти Северной Кореи 3 сентября сообщили об успешно проведенном испытании водородной бомбы. Согласно официальному сообщению Пхеньяна, у КНДР также есть баллистические ракеты, способные обеспечить доставку заряда. Накануне официального сообщения КНДР сейсмические станции в соседних с Северной Кореей странах зафиксировали землетрясения магнитудой от 5,6 до 6,4 баллов с эпицентром в районе северокорейского полигона Пхунгери.

После этого официальный Сеул заявил, что готов рассмотреть вопрос о размещении «мощнейших» тактических вооружений армии США на территории Южной Кореи, а президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов использовать «весь спектр дипломатических, традиционных и ядерных возможностей», которые есть у США.

Российский МИД заявил, что КНДР создает угрозу миру и безопасности как на Корейском полуострове, так и в регионе в целом, «продолжение такой линии чревато серьезными последствиями» для Пхеньяна, а также ​призвал «сохранять хладнокровие» и вернуться за стол переговоров.