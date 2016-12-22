Взрыв в колледже в Керчи. Онлайн-трансляция

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате взрыва.
В пресс-службе Минздрава Крыма РБК подтвердили, что, по предварительным данным, погибли 10 человек, еще 50 пострадали.
«Задействованы восемь операционных в керченской больнице, еще две — в Ленинской ЦРБ, на месте работают девять бригад скорой помощи, также участвует санитарная авиация», — добавили в пресс-службе ведомства.
Директор ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» Ольга Гребенникова отказалась прокомментировать РБК ситуацию в колледже. «Я не даю сейчас интервью», — сказала она.
Как сообщает НАК, в колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. На место происшествия прибыли представители ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Прилегающая к колледжу территория оцеплена, проведена эвакуация. Место происшествия обследуется взрывотехниками ФСБ.
Глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook, что выехал на место происшествия.
Основная версия происшествия — взрыв газа. Однако пресс-службе ГУП РК «Крымгазсети» агентству «КрымИнформ» сообщили, что колледж не был газифицирован. «Объект не газифицирован. Говорить о том, что это был взрыв бытового газа, мы не можем», — говорится в заявлении.
В пресс-службе ГУ МЧС России по республики Крым РБК сообщили, что «информации по взрыву в Керченском политехническом колледже нет» и посоветовали обратиться в Национальный антитеррористический комитет (НАК).