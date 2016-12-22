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Взрыв в колледже в Керчи. Онлайн-трансляция
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Общество, 13:11
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Взрыв в колледже в Керчи. Онлайн-трансляция
В Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Точное количество погибших и пострадавших, а также причины произошедшего уточняются
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
13:44

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате взрыва.

13:41

В пресс-службе Минздрава Крыма РБК подтвердили, что, по предварительным данным, погибли 10 человек, еще 50 пострадали.

«Задействованы восемь операционных в керченской больнице, еще две — в Ленинской ЦРБ, на месте работают девять бригад скорой помощи, также участвует санитарная авиация», — добавили в пресс-службе ведомства.

13:38

Директор ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» Ольга Гребенникова отказалась прокомментировать РБК ситуацию в колледже. «Я не даю сейчас интервью», — сказала она.

13:37

Видео: Керчь ИНФО / YouTube

13:35
По предварительной информации взрыв произошел в столовой.
13:32

Как сообщает НАК, в колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. На место происшествия прибыли представители ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Прилегающая к колледжу территория оцеплена, проведена эвакуация. Место происшествия обследуется взрывотехниками ФСБ.

13:25
Керченский политехнический колледж был открыт еще в 1930 году и назывался Керченским горно-металлургическим техникумом. В 2011 году был реорганизован. В колледже действуют четыре отделения: электротехническое и земельно-имущественных отношений, механическое и химико-технологическое, социально-экономическое и заочное, отделение подготовки квалифицированных рабочих и служащих.
13:24

Видео: kerch.fm / VKontakte

13:20

Глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook, что выехал на место происшествия. 

13:15

Основная версия происшествия — взрыв газа. Однако пресс-службе ГУП РК «Крымгазсети» агентству «КрымИнформ» сообщили, что колледж не был газифицирован. «Объект не газифицирован. Говорить о том, что это был взрыв бытового газа, мы не можем», — говорится в заявлении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по республики Крым РБК сообщили, что «информации по взрыву в Керченском политехническом колледже нет» и посоветовали обратиться в Национальный антитеррористический комитет (НАК).

13:14

На месте происшествия работают полиция и пять бригад скорой помощи из ближайших районов. По данным «Керчь Инфо» выносить пострадавших помогают ученики колледжа и прохожие.

13:12
«Керчь Инфо» со ссылкой на очевидцев пишет, что от взрыва в колледже выбило окна.
13:12
Последствия взрыва в колледже в Керчи. Фоторепортаж Еще 2 фото
Фотогалерея
13:11
ТАСС со ссылкой на медиков сообщает о 18 поступивших в местную больницу пострадавших. «КрымИнформ« писал о 50 пострадавших.
13:10
Точных данных о погибших пока нет. «КрымИнформ» сообщает о как минимум 10 погибших.
13:09
Первые сообщения о взрыве в Керченском политехническом колледже появились около 12:00 мск. Сообщалось, что в учебном заведении мог взорваться газ.
Теги: Крым , Керчь , взрыв
Авторы: Юлия Сапронова, Валерий Романов.
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