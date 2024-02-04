Украина сама себя посадила на скамью подсудимых, когда подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя решение суда.

Дипломат отметила, что на рассмотрении суда ООН остался «только один вопрос — совершала ли Украина геноцид в Донбассе». Решение по нему «пока ограничено процедурным вопросом о наличии у суда юрисдикции».

«Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий. Остается только поаплодировать киевским «умельцам» и их западным покровителям: они «выстрелили себе в ногу», — сказала Захарова.

