Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 711-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Военные в Севастополе проводили тренировку с применением реактивных бомбометов, этим обусловлены громкие звуки, которые могли слышать жители города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В результате удара по кафе и пекарне в Лисичанске погибли 28 человек, еще десять получили ранения, сообщили в администрации главы ЛНР. Среди погибших 18 мужчин, девять женщин и один ребенок.
Луганские власти сообщили, что удар был нанесен накануне днем, следователи предполагают, что это совершили украинские военные из установки РСЗО HIMARS. Двухэтажное здание обрушилось, под завалами могут находиться около 40 человек, рассказывали в Луганске.
Украина сама себя посадила на скамью подсудимых, когда подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя решение суда.
Дипломат отметила, что на рассмотрении суда ООН остался «только один вопрос — совершала ли Украина геноцид в Донбассе». Решение по нему «пока ограничено процедурным вопросом о наличии у суда юрисдикции».
«Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий. Остается только поаплодировать киевским «умельцам» и их западным покровителям: они «выстрелили себе в ногу», — сказала Захарова.
Блогера Вячеслава Малахова арестовали по делу о повторной дискредитации армии. Ранее ему выписывали штраф по аналогичной административной статье.
Малахов – создатель проекта «Дореволюционный советчик» и одноименной кавер-группы, перепевающей известные песни на «дореволюционном языке». Музыкант также ведет телеграм-канал, где у него свыше 3 тыс. подписчиков, он пишет в том числе о политике.
Ходатайство об аресте следствие мотивировало тем, что Малахов не имеет регистрации в Москве и родился на Украине, утверждают «Осторожно, новости».
Суд ООН в Гааге постановил продолжить рассмотрение иска о нарушении конвенции о геноциде, поданного Украиной против России в феврале 2022 года из-за военной операции.
Служба безопасности Украины сообщила, что в Сумах к 15 годам заключения заочно приговорен блогер Юрий Подоляка, который уже несколько лет живет в России и периодически выступает на федеральных каналах. Уроженца Сум признали виновным в государственной измене, «пропаганде войны», «оправдании агрессии», а также действиях, направленных на захват государственной власти.
Глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что если мобилизовать в ВСУ еще 400-500 тысяч человек, то бюджету это обойдется в 720 млрд гривен, которые придется потратить на обучение, форму, оружие и выплаты. Находить эти деньги придется исключительно за счет внутренних ресурсов. По словам Пидласы, это «очень нетривиальная задача», сообщает «Страна ua».
«Если мы ничего не будем делать, если мы не будем защищать наших людей на Донбассе, на Херсонщине, в Запорожье, в Новороссии, бросили бы людей в Крыму, во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, несамодостаточную, на самом деле никому не нужную страну», — сказал Путин на форуме «Все для Победы!» в Туле.
Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал искажением реальности репортаж корреспондента немецкого телеканала ZDF Армина Керпера, в котором тот рассказал, что Мариуполь не похож на город-призрак, в городе идут активные восстановительные работы, а местные готовы спокойно общаться с иностранными журналистами. Николенко также указал на тот факт, что Керпер приехал в Мариуполь из России и тем самым нарушил украинское законодательство.
Владимир Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию. Он объяснил это убийством украинскими военными мирных жителей в Донбассе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. В одном частном домовладении выбито окно, поврежден фасад, нарушено газоснабжение.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 750 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, шесть САУ «Гвоздика», две артиллерийские системы М777.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены пять атак трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Синьковка;
- на Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили три атаки в районе Ямполовки;
- на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Клещеевки и Красного;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районе Урожайного;
- на Запорожском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Вербовое.
Владимир Путин заявил, что всего в сфере ОПК работают 3,5 млн человек, таких предприятий в стране 6 тыс., а еще 10 тыс. связаны с ними.
«Оборонка требует высокого уровня квалификации и от инженерных кадров, и от рабочих кадров», — добавил Путин.
Владимир Путин на встрече с участниками форума «Всё для победы» в Туле заявил, что за 1,5 года в России было создано более 500 тыс. новых рабочих мест в оборонной промышленности.
Также он высказал уверенность, что новейшее российское оружие превосходит вооружение стран НАТО. Даже советское не всегда уступает зарубежному, считает он.
Кроме того, Россия в 2023 году продала за рубеж вооружений на «миллиарды долларов». Ракетные комплексы «Панцирь», по словам президента, расходятся «как горячие пирожки».
Депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Бородай и Михаил Шеремет отозвали свои подписи под законопроектом о повышении призывного возраста до 50 лет для получивших российское гражданство.
Они внесли документ вместе с депутатом от ЛДПР Алексеем Журавлевым, теперь под проектом значится только его подпись.
Вячеслав Володин ранее предложил парламентариям отозвать законопроект, поскольку «такие темы» нужно сначала всесторонне обсуждать.
Дмитрий Песков заявил, что вопрос передачи Украине тел погибших при крушении Ил-76 военнопленных находится в компетенции следственных органов.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Гуево Суджанского района. По его словам, в результате попадания снаряда в жилой дом контузию получил местный житель.
Российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил. По его словам, подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.