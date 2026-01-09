Во Флоренции отменили выступления балерины Захаровой и скрипача Репина

Вадим Репин и Светлана Захарова (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Флорентийский музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale отменил два балетных вечера с участием российской балерины Светланы Захаровой и ее супруга скрипача Вадима Репина «из-за напряженной международной обстановки», сообщает пресс-служба театра.

Показы балета «Pas de deux for toes and fingers» (в переводе «Па-де-де для пальцев рук и ног») были запланированы на 20 и 21 января.

По информации газеты La Nazione, ранее посольство Украины в Италии отправило письмо администрации Флоренции и руководству театра, в котором попросило отменить выступления балерины и скрипача. Дипломаты посчитали показы «неприемлемыми» из-за связей артистов с Кремлем.

Захарова подтвердила изданию «Известия» отмену своего выступления во Флоренции. Комментировать ситуацию она отказалась. При этом она выразила сожаление, что зрители не смогут посетить ее с супругом выступление. Музыкальный театр предложил вернуть покупателям деньги за билеты.

В ноябре 2025 года в Италии отменили выступление российского оперного певца Ильдара Абдразакова. Он должен был исполнить заглавную партию в опере «Дон Жуан» Моцарта в Филармоническом театре в Вероне. Однако против приезда певца выступила итальянская ассоциация Liberi Oltre le Illusioni, заявив, что тот поддерживает военный конфликт на Украине.