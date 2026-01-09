Кличко заявил, что половина многоэтажек Киева остались без отопления

Кличко призвал жителей, у которых есть такая возможность, временно уехать из Киева. В столице Украины сейчас проблемы не только с отоплением, но и водоснабжением и электроэнергией

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Киеве без отопления остаются половина многоквартирных домов, всего почти 6 тыс. строений, сообщил мэр украинской столицы в своем телеграм-канале.

Кроме того, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.

Некоторые социальные объекты удалось подключить к мобильным котельным, уточнил Кличко.

Он призвал жителей, у которых есть возможность временно пожить за городом, где есть другие источники света и тепла, временно выехать из Киева.

Народный депутат Алексей Кучерено сообщил, что во многих районах Киева сотрудники коммунальных служб получили команду сливать воду из внутридомовых систем.

По данным сервиса Gismeteo, в Киве 9 января ночью температура воздуха опускалась до минус восьми градусов Цельсия, максимальная температура днем — минут один градус. На следующей неделе синоптики ожидают морозы до 18 градусов ниже нуля.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве без электроснабжения остаются около 500 тыс. абонентов.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, в здании Верховной рады Украины 9 января нет ни отопления, ни воды, однако «вроде бы есть» свет.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Военное ведомство России за последние недели неоднократно сообщало об ударах, в том числе массированных, по объектам энергетике на Украине, связанным с военно-промышленным комплексом и обеспечением инфраструктуры ВСУ.

Накануне министерство энергетики Украины сообщало, что Днепропетровскую и подконтрольную Киеву часть Запорожской области почти полностью обесточило после взрывов. «Критическая инфраструктура функционирует от резервного питания», — говорилось в сообщении.

Мэр Днепра Борис Филатов описал положение как чрезвычайную ситуацию национального уровня. Без электричества остались не только жители, но и все котельные города. Из-за отсутствия напряжения в сети было приостановлено движение нескольких пригородных поездов, следовавших через Днепропетровскую область.

Утром 9 января Минэнерго Украины сообщило, что в Днепропетровской области удалось восстановить энергоснабжение для одного миллиона абонентов.

В то же время из-за неблагоприятных погодных условий — сильный снегопад, ветер и гололед — полностью или частично остались без света около 1 тыс. населенных пунктов в нескольких областях.