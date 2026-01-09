 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Кличко заявил, что половина многоэтажек Киева остались без отопления

Сюжет
Военная операция на Украине
Кличко призвал жителей, у которых есть такая возможность, временно уехать из Киева. В столице Украины сейчас проблемы не только с отоплением, но и водоснабжением и электроэнергией
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Киеве без отопления остаются половина многоквартирных домов, всего почти 6 тыс. строений, сообщил мэр украинской столицы в своем телеграм-канале.

Кроме того, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.

Некоторые социальные объекты удалось подключить к мобильным котельным, уточнил Кличко.

Он призвал жителей, у которых есть возможность временно пожить за городом, где есть другие источники света и тепла, временно выехать из Киева.

Народный депутат Алексей Кучерено сообщил, что во многих районах Киева сотрудники коммунальных служб получили команду сливать воду из внутридомовых систем.

По данным сервиса Gismeteo, в Киве 9 января ночью температура воздуха опускалась до минус восьми градусов Цельсия, максимальная температура днем — минут один градус. На следующей неделе синоптики ожидают морозы до 18 градусов ниже нуля.

Днепропетровскую и Запорожскую области обесточило после взрывов
Политика

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве без электроснабжения остаются около 500 тыс. абонентов.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, в здании Верховной рады Украины 9 января нет ни отопления, ни воды, однако «вроде бы есть» свет.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Военное ведомство России за последние недели неоднократно сообщало об ударах, в том числе массированных, по объектам энергетике на Украине, связанным с военно-промышленным комплексом и обеспечением инфраструктуры ВСУ.

Накануне министерство энергетики Украины сообщало, что Днепропетровскую и подконтрольную Киеву часть Запорожской области почти полностью обесточило после взрывов. «Критическая инфраструктура функционирует от резервного питания», — говорилось в сообщении.

Мэр Днепра Борис Филатов описал положение как чрезвычайную ситуацию национального уровня. Без электричества остались не только жители, но и все котельные города. Из-за отсутствия напряжения в сети было приостановлено движение нескольких пригородных поездов, следовавших через Днепропетровскую область.

Утром 9 января Минэнерго Украины сообщило, что в Днепропетровской области удалось восстановить энергоснабжение для одного миллиона абонентов.

В то же время из-за неблагоприятных погодных условий — сильный снегопад, ветер и гололед — полностью или частично остались без света около 1 тыс. населенных пунктов в нескольких областях.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
Виталий Кличко Киев отопление коммунальные службы
Материалы по теме
Более 1 тыс. населенных пунктов на Украине остались без света
Политика
Днепропетровскую и Запорожскую области обесточило после взрывов
Политика
Власти заявили о 800 тыс. жителей Днепропетровской области без света
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Жителя Запорожья задержали за призывы к убийству российских военных Политика, 14:55
Акции связанных с Гренландией компаний подскочили на фоне угроз Трампа Инвестиции, 14:42
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Кучеров вошел в топ-5 претендентов на приз лучшему игроку сезона НХЛ Спорт, 14:26
Чемпион России в составе «Зенита» перешел в клуб Первой лиги Спорт, 14:19
Аятолла Хаменеи обвинил протестующих в стремлении «угодить Трампу» Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Санкт-Петербурге сугробы выросли до максимума с начала зимы Общество, 13:56
Кличко заявил, что половина многоэтажек Киева остались без отопления Политика, 13:51
Более 1 тыс. населенных пунктов на Украине остались без света Политика, 13:48
Адвокат Долиной заявила об отказе Лурье принимать квартиру Общество, 13:36
Мирра Андреева проиграла второй ракетке Украины на турнире в Брисбене Спорт, 13:36
9 востребованных профессий для перехода в IT: с навыками кодинга и без Образование, 13:33
Фетисов заявил, что не станет смотреть Олимпиаду-2026 Спорт, 13:11