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В России запретили выдачу прокатных документов фильмам с ЛГБТ-пропагандой

Правительство запретило выдавать прокатные удостоверения фильмам с ЛГБТ-пропагандой
Фильмы с ЛГБТ-пропагандой не получат прокатные удостоверения, правительство внесло соответствующие изменения в правила выдачи документа. Минкультуры сможет привлекать к рассмотрению вопроса экспертный совет по оценке фильмов
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство внесло изменения в правила выдачи, отказа в ней или отзыва прокатного удостоверения фильмам. Теперь картины, которые содержат материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, педофилию, смену пола, не смогут получит разрешение на прокат в России. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно постановлению, Минкультуры может привлечь к рассмотрению вопроса о выдаче удостоверения созданный при ведомстве экспертный совет по оценке фильмов.

Решение совета будет носить рекомендательный характер и учитывается министерством при рассмотрении вопроса о выдаче, отказе в выдаче или об отзыве прокатного удостоверения.

Закон о пропаганде ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста был принят в России в начале декабря. До этого в законодательстве была запрещена ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет.

Согласно новому закону, она полностью запрещена в соцсетях, СМИ, кино, рекламе. Также закон касается видеоигр, говорил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Кроме того, сайты с ЛГБТ-пропагандой будет блокировать Роскомнадзор.

Под пропагандой, поясняли в регуляторе, будет пониматься «использование определенных средств воздействия, популяризации, навязывания информации в целях формирования определенных положительных искаженных взглядов на деструктивное явление».

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Нарушение запрета предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

В связи с этим книжные магазины скрыли обложки или убрали из продажи часть книг, содержащих описание нетрадиционных отношений.

За рубежом принятие этой нормы вызвало обеспокоенность. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен счел, что запрет может поставить под угрозу свободу выражения мнений и права ЛГБТ в России». По мнению главы СПЧ Валерия Фадеева, новый закон не ограничивает свободу слова. Он сослался на европейскую конвенцию по правам человека, согласно которой ограничения свободы слова возможны «для охраны свободы и нравственности».

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ЛГБТ прокатное удостоверение кино
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