Роскомнадзор будет блокировать сайты с пропагандой ЛГБТ

Согласно постановлению правительства, «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» внесена в перечень контента, запрещенного в российском сегменте интернета

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Правительство внесло информацию, «пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола» в перечень контента для внесения в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Согласно постановлению, кабмин внес изменения в пункт, по которому основаниями для включения в реестр являются решения РКН и других ведомств в отношении материалов об использовании и изготовлении наркотиков и психотропных веществ, способах самоубийства и изготовления оружия и взрывчатки, материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и так далее.

В начале декабря в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста (Ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет). Согласно новому закону, она полностью запрещена в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе. Также закон касается видеоигр, заявили в Госдуме. Под пропагандой, говорили в Роскомнадзоре, будет пониматься «использование определенных средств воздействия, популяризации, навязывания информации в целях формирования определенных положительных искаженных взглядов на деструктивное явление».

Нарушение запрета предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

В октябре, когда документ был на стадии законопроекта, глава Роскомнадзора Андрей Липов заявлял, что главный источник информации с ЛГБТ-пропагандой — это «иные ресурсы, а не легально работающие СМИ или интернет-кинотеатры». В 2022 году, по его словам, в РКН поступило более тысячи обращений «с жалобами на ЛГБТ-пропаганду в книжной продукции». Липов призвал запретить «пропаганду сексуальных отклонений» не только среди детей, но лиц любого возраста, «поскольку именно взрослые способствуют формированию у подрастающего поколения жизненных установок и ценностных ориентиров».

Госсекретарь США Энтони Блинкен выражал обеспокоенность, что запрет поставит под угрозу свободу выражения мнений и права ЛГБТ в России». По мнению главы СПЧ Валерия Фадеева, новый закон не ограничивает свободу слова. Он сослался на европейскую конвенцию по правам человека, согласно которой ограничения свободы слова возможны «для охраны свободы и нравственности». В связи с принятием документа книжные магазины скрыли обложки или убрали из продажи часть книг.