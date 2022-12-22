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Хинштейн объяснил, что закон против ЛГБТ-пропаганды касается и видеоигр

Хинштейн: запрет ЛГБТ-пропаганды рапространяется на видеоигры
Запрет пропаганды ЛГБТ распространяется на видеоигры, поскольку они являются продаваемой продукцией, пояснил глава комитета по информационной политике. Ранее в Думе создали список игр с персонажами с нетрадиционной ориентацией
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Запрет ЛГБТ-пропаганды распространяется на видеоигры, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн на пресс-конференции по итогам осенней сессии парламента.

«На наш взгляд, видеоигры запрет ЛГБТ-пропаганды охватывает, поскольку любые видеоигры — либо это интернет, <...> либо, если это не интернет, это все равно продукция», — сказал Хинштейн. Он пояснил, что продажа любой продукции, содержащей информацию, за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность, запрещена, поэтому «все, что продается» попадает под запрет ЛГБТ-пропаганды.

11 ноября в Госдуме составили список компьютерных игр с ЛГБТ-персонажами. В него попали Assasin’s Creed, The Last Of Us, Dragon Age, The Sims 3, Overwatch и другие. Эту инициативу выдвинула первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Комитет Госдумы по информационной политике, который возглавляет Хинштейн, не поддержал поправку, поскольку это могло привести не только к запрету игр, где пропагандируются нетрадиционные связи, но и к запрету «любых «стрелялок». Однако депутат сообщил, что в комитете готовы работать над подобной инициативой и разработать для регулирования игровой индустрии отдельный закон.

Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола был принят Госдумой и вступил в силу 5 декабря. Его соавторами стали почти 400 депутатов. За нарушение запрета физлицам будет грозить штраф до 400 тыс. руб., юрлицам — до 5 млн руб. За распространение информации среди несовершеннолетних, которая может побудить их сменить пол, граждан могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., компании — до 4 млн руб. Пропаганда педофилии физлицами грозит штрафом до 800 тыс. руб., юрлицами — до 10 млн руб. и приостановка деятельности до 90 суток.

В связи с этим книжные магазины скрыли обложки или убрали из продажи часть книг, содержащих описание нетрадиционных отношений.

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ЛГБТ Александр Хинштейн видеоигры пропаганда
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