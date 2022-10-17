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Глава СПЧ заявил, что запрет пропаганды ЛГБТ не ограничит свободу слова

Глава СПЧ Фадеев: проект о запрете пропаганды ЛГБТ не ограничивает свободу слова
По словам Фадеева, запрет ЛГБТ-пропаганды не ограничивает свободу слова. Глава СПЧ сослался на европейскую конвенцию по правам человека, согласно которой ограничения свободы слова возможны «для охраны свободы и нравственности»
Валерий Фадеев
Валерий Фадеев (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Законопроект о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» не ограничивает свободу слова в России, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, передает корреспондент РБК.

В Конституции России, отметил он, указано, что всем гражданам гарантирована свобода слова, но в то же время не допускается пропаганда, возбуждающая социальную, расовую, религиозную и национальную ненависть. Также в Основном законе прописаны и ограничения, связанные «с оружием, с пропагандой изготовления взрывных устройств, наркотиков» и др., и это «общепринятая практика», сказал Фадеев.

«Я сошлюсь на европейскую конвенцию по правам человека <...> Ограничения свободы слова возможны, в частности, в интересах национальной безопасности, для охраны свободы и нравственности <...> Не считаю в связи с этим, что каким-то образом предлагаемый законопроект ограничивает свободу слова в нашей стране», — заявил глава СПЧ.

На слушаниях был и глава Роскомнадзора Андрей Липов. Он заявил, что на основании решений судов заблокировано и удалено более 7,2 тыс. материалов с пропагандой ЛГБТ. «Каждый такой материал можно сравнивать — это не пуля, это бомба», — добавил он.

Начальник по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Ирина Ребрина сообщила, что «только за три последних года органами прокуратуры пресечено распространение 30 тыс. сайтов, пропагандирующих такие нетрадиционные сексуальные отношения либо побуждающих несовершеннолетних к противоправной деятельности».

На прошлой неделе правительство поддержало законопроект об административной ответственности за любую пропаганду ЛГБТ, а не только среди детей. Проект закона предлагает внести изменения в редакцию действующей ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), изменив ее название на «Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений».

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Согласно тексту законопроекта, для граждан административный штраф за пропаганду нетрадиционных отношений по новой статье составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. Если нарушения совершены с применением СМИ или интернета, штрафы будут выше. Для граждан сумма возрастает до 200 тыс. руб., для должностных лиц — до 400 тыс. руб., для юридических — до 4 млн руб. За пропаганду ЛГБТ среди детей предусмотрены еще бóльшие штрафы, так же как и за пропаганду педофилии.

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Виктория Полякова Виктория Полякова
СПЧ ЛГБТ пропаганда гомосексуализма Валерий Фадеев
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