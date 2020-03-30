ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса

Что даст включение ИТ в правительственный список

В воскресенье, 29 марта президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших «в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции». Он предложил предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса из этого перечня отсрочку по кредитам и налогам (кроме НДС) на шесть месяцев и снизить ставку страховых взносов для компаний с размером оплаты труда выше МРОТ. Кроме того, правительство подготовило дополнительные меры поддержки транспортным и лизинговым компаниям, пообещало покрыть ущерб турфирмам, поддержку спортивным учреждениям и др.

Николай Комлев в разговоре с РБК пояснил, что меры поддержки ИТ необходимы для сохранения уровня экономики в целом. «Мы просим поддержи, не потому что мы самые бедные, а чтобы помочь всем остальным отраслям. Представителей сферы туризма по-человечески жалко, но в общем на экономику она не так сильно влияет. А ИТ во всех отраслях резко увеличивает производительность труда. К тому же, системы управления, в том числе государственные, могут быть парализованы», — объяснил он.

Представитель ASUS в России Кирилл Погорелов поддержал инициативу включения ИТ-компаний в правительственный список, потому что таким обзором они будут защищены законопроектом о моратории на банкротство, о котором во время экстренного обращения заявил Владимир Путин. «В первую очередь пострадают оффлайн-магазины и, соответственно, дистрибьюторы. Значительное падение спроса, вкупе с финансовыми обязательствами перед арендодателями крупных торговых площадей, работниками, фондами и государством, вызовет серьезные проблемы», — уверен Погорелов. Он также отметил, что в ИТ-отрасли низкая маржинальность, поэтому «текущая ситуация в экономике, в сочетании с пандемией коронавируса, могут привести к ряду банкротств».

Директор IXcellerate (развивает дата-центры) Константин Борман также считает, что включение ИТ в перечень позволит не допустить закрытий, банкротств или снижения активности и эффективности работы предприятий отрасли. При этом он подчеркнул, что заявлять о критическом состоянии отрасли пока преждевременно, поскольку явно пострадавших нет. «Однако поддержка необходима, чтобы эти компании не пострадали в будущем», — говорит Борман.

Николай Комлев добавил, что никто не знает, насколько затянется кризис, и многие ИТ-компании не смогут долго продержаться без дополнительных мер поддержки. «Разработчики софта, которые работают на внешний рынок, могут работать довольно долго, им какой-то ручеек денег будет поступать. Но многие компании напрямую зависят от поставок комплектующих из-за рубежа — например, сборщики телеком-оборудования или компьютеров. У нас нет производства своей «памяти», ее привозят из-за рубежа. Проектировка некоторых плат производится здесь, а само производство находится в странах Юго-восточной Азии, поскольку за счет крупных тиражей там сборка получается дешевле», — рассказал он, отметив, что сейчас, возможно, придется предусмотреть резервные варианты производства на территории России.

Какие еще меры поддержки попросила ассоциация

перенести сроки реализации закона о предустановке отечественного ПО на смартфоны и компьютеры с 1 июля этого года на 1 января 2021 года. «Тема предустановки ПО является важной, но не своевременной в условиях эпидемии», — подчеркнул Николай Комлев;

приостановить до окончания эпидемии или до конца 2020 года «разработку, обсуждение и принятие законопроектов и поправок к действующим федеральным законам, ухудшающим положение ИТ-отрасли», в частности, законопроекте ФАС о расширении контролирующих полномочий ведомства на результаты интеллектуальной деятельности;

обеспечить «зеленый» коридор для перевозок рубежных товаров (в первую очередь из юго-восточной Азии), необходимых для ИТ-индустрии, в частности для обеспечения удаленной работы всех организаций. По словам Комлева, из-за введенных ограничений на авиаперевозки пострадали поставки техники и комплектующих. «Предлагается открыть или не закрывать возможности для грузовой авиации, выделить чартеры для обеспечения беспрепятственных поставок компьютерной техники и комплектующих», — отметил он в письме;

отменить штрафы и пени за просрочку поставок по контрактам, вызванную обстоятельствами непреодолимой силы, и ввести мораторий на 2020 год на включение ИТ-компаний в реестр недобросовестных поставщиков (включить в реестр компанию можно будет при двукратном нарушении за год);

обеспечить послабления для ИТ-компаний при госзакупках, предоставив им возможность зафиксировать курс валюты на приемлемом для всех сторон уровне и др.

Еще ряд предложенных АПКиТ мер похожи на просьбы о помощи представителей других секторов экономики, которые ранее обращались в правительство (введение госсубсидирования арендной платы, отсрочка по уплате федеральных и региональных налогов и др.).

Нужна ли защита ИТ-рынку

Задержки или непринятие мер поддержки может привести к закрытию компаний и перебоям в сервисах конечных клиентов центров обработки данных, среди которых облачные провайдеры, банки, розничные сети, биржи, онлайн-сервисы и другие компании, отметил Константин Борман. «Если без нового сервера и настольного компьютера можно легко прожить, то без постоянно работающей критической инфраструктуры и доступа к информационным ресурсам, которые размещаются на базе ЦОД и в облаках, работа многих предприятий и организаций просто «встанет», — заключил он.

«Ситуация действительно довольно критическая, — подтверждает представитель Baikal Electronics. — Вероятность волны банкротств ИТ-компаний и потери команд и наработок очень высока. Очевидно, что без поддержки государства наша отрасль очень сильно пострадает, а на восстановление уйдут годы, за это время мы можем снова оказаться в хвосте мировой ИТ-отрасли, потеряв весь прогресс последних лет». По его словам, «критически важно поддержать ликвидность в отрасли и избежать кризиса неплатежей, который виден уже сейчас».

Директо по производству компании «ЛАНИТ-ТЕРКОМ» Вадим Сабашный рассказал, что компания уже столкнулась с тем, что начало некоторых проектов было отложено, а текущие проекты заморожены на неопределенное время. «Но кризисная ситуация только набирает свои обороты, мы ожидаем новых сложностей в ближайшие несколько месяцев, которые больше связаны с общей экономической ситуацией, нежели с ограничениями перемещения и личного общения», — говорит он. Также Сабашный отметил, что для компании наиболее востребовано смягчение требований по сдаче отчетности и проведению необходимых сертификаций и аккредитаций, «так как в большинстве своем осуществление подобной деятельности требует личного присутствия и перемещений по городу».

Исполнительный директор системного интегратора «Инфосистемы Джет» Александр Зисман отметил, что самочувствие ИТ-игроков будет зависеть от готовности компаний из различных секторов инвестировать в технологии во время кризиса. «Сейчас мы видим повышенный спрос на внедрение технологий виртуальных рабочих столов, средств защиты удаленного доступа и техническую поддержку. Это то, во что сейчас просто необходимо вкладываться компаниям, чтобы выжить. Что будет через полгода, когда все наладят ИТ с учетом новой парадигмы существования — открытый вопрос», — заключил он.

РБК направил запрос в Минкомсвязи.