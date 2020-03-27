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Антикризисные меры ,  
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Кремль пообещал рассмотреть письмо экономистов об антикризисных мерах

Власти знакомятся с разными предложениями и выбирают правильное решение, ответил Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать письмо известных экономистов. Они утверждают, что принятых мер по поддержке экономики недостаточно
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

В Кремле ознакомились с письмом известных экономистов, в котором они заявили, что на поддержку предприятий, граждан и банков правительство должно потратить от 5 трлн до 10 трлн руб., заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент РБК, представитель Кремля заявил, что «любые точки зрения экономистов и экспертов заслуживают внимания».

«Нет сомнения, что с этой точкой зрения ознакомятся в штабе. Конечно, это будет рассматриваться наряду с другими точками зрения. Вы знаете, что существуют разные сценарии, различные за и против. Конечное решение принимается руководством страны, которое, взвесив все предложения, принимает наиболее правильное из них», — пояснил Песков.

Группа экономистов, среди которых Константин Сонин и Сергей Гуриев, заявили, что правительство принимает недостаточно мер для поддержки экономики и бизнеса в условиях распространения коронавируса и вызванных этим карантинных мер. Они выступили за жесткий карантин и активные антикризисные меры.

«Пока что заявленные правительством суммы представляются абсолютно недостаточными. Пример других стран на этой стадии развития эпидемии говорит о необходимости поддержки предприятий, граждан и банков в размере 5–10 триллионов», — говорится в послании.

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По их мнению, нерабочая неделя только усилит общение людей, поскольку они воспримут ее «как неожиданные каникулы». «Эта ошибка уже была допущена месяц назад в Италии. После объявления «мягкого карантина» и выходных для большинства граждан уровень общения только вырос <...> Когда две недели спустя Италия осознала свою ошибку и объявила жесткий карантин, было уже поздно», — говорится в послании.

Карантин должен сопровождаться масштабными мерами по поддержке экономики. «Если карантин будет введен решительно и эффективно, а граждане — защищены от экономических последствий карантина масштабными мерами поддержки, кризис 2020 года будет краткосрочным, а восстановление — быстрым. Как только карантин и прочие ограничения будут сняты, спрос на товары и услуги должен быстро восстановиться и экономика начнет расти», — уверены экономисты.

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25 марта президент Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Он объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля и представил пакет масштабных мер поддержки населения и малого и среднего бизнеса. Одновременно он ввел в России налог на доходы с банковских вкладов и ценных бумаг и пообещал ликвидировать льготные ставки по налогам с дивидендов.

Авторы: Владислав Гордеев, Полина Химшиашвили
Теги: правительство, поддержка экономики, экономисты
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