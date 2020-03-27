Кремль пообещал рассмотреть письмо экономистов об антикризисных мерах

Власти знакомятся с разными предложениями и выбирают правильное решение, ответил Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать письмо известных экономистов. Они утверждают, что принятых мер по поддержке экономики недостаточно

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

В Кремле ознакомились с письмом известных экономистов, в котором они заявили, что на поддержку предприятий, граждан и банков правительство должно потратить от 5 трлн до 10 трлн руб., заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент РБК, представитель Кремля заявил, что «любые точки зрения экономистов и экспертов заслуживают внимания».

«Нет сомнения, что с этой точкой зрения ознакомятся в штабе. Конечно, это будет рассматриваться наряду с другими точками зрения. Вы знаете, что существуют разные сценарии, различные за и против. Конечное решение принимается руководством страны, которое, взвесив все предложения, принимает наиболее правильное из них», — пояснил Песков.

Группа экономистов, среди которых Константин Сонин и Сергей Гуриев, заявили, что правительство принимает недостаточно мер для поддержки экономики и бизнеса в условиях распространения коронавируса и вызванных этим карантинных мер. Они выступили за жесткий карантин и активные антикризисные меры.

«Пока что заявленные правительством суммы представляются абсолютно недостаточными. Пример других стран на этой стадии развития эпидемии говорит о необходимости поддержки предприятий, граждан и банков в размере 5–10 триллионов», — говорится в послании.