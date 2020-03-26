ФАС решила расширить требования о предустановке российского ПО

ФАС расширила список приложений, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Участники рынка говорят, что не успеют выполнить требования к установленному ведомством сроку из-за эпидемии коронавируса

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российское ПО на смартфоны, компьютеры, планшеты и Smart TV и расширила перечень программ, которые необходимо устанавливать, следует из последней версии проекта постановления правительства, размещенного на портале Regulation.gov.ru. Исходя из него, уже к 1 июля 2020 года на смартфонах должно быть предустановлено 13 российских программ, на компьютерах — 10, а на Smart TV — три.

Список приложений для предустановки расширился. На смартфоны, помимо известных ранее приложений для поиска, антивируса, портала «Госуслуг», электронной почты и мессенджеров, предлагается устанавливать облачные хранилища, голосовые и аудиовизуальные помощники, новостные агрегаторы. Аналогичный список, а также офисное программное обеспечение должны предустанавливаться на компьютеры и планшеты.

Для Smart TV обязательны к предустановке аудиовизуальные сервисы, новостные агрегаторы и программы, позволяющие смотреть обязательные общедоступные для россиян телеканалы.

Как предлагалось вводить предустановку

Поправки в закон «О защите прав потребителей» (об обеспечении потребителям возможности использования предварительно установленных российских программ для электронных вычислительных машин при продаже отдельных видов технически сложных товаров) были подписаны в декабре 2019 года. Перечень устройств и приложений, а также порядок установки софта должны были быть определены правительством отдельно.