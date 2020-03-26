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ФАС решила расширить требования о предустановке российского ПО

ФАС расширила список приложений, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Участники рынка говорят, что не успеют выполнить требования к установленному ведомством сроку из-за эпидемии коронавируса
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российское ПО на смартфоны, компьютеры, планшеты и Smart TV и расширила перечень программ, которые необходимо устанавливать, следует из последней версии проекта постановления правительства, размещенного на портале Regulation.gov.ru. Исходя из него, уже к 1 июля 2020 года на смартфонах должно быть предустановлено 13 российских программ, на компьютерах — 10, а на Smart TV — три.

Список приложений для предустановки расширился. На смартфоны, помимо известных ранее приложений для поиска, антивируса, портала «Госуслуг», электронной почты и мессенджеров, предлагается устанавливать облачные хранилища, голосовые и аудиовизуальные помощники, новостные агрегаторы. Аналогичный список, а также офисное программное обеспечение должны предустанавливаться на компьютеры и планшеты.

Для Smart TV обязательны к предустановке аудиовизуальные сервисы, новостные агрегаторы и программы, позволяющие смотреть обязательные общедоступные для россиян телеканалы.

Как предлагалось вводить предустановку

Поправки в закон «О защите прав потребителей» (об обеспечении потребителям возможности использования предварительно установленных российских программ для электронных вычислительных машин при продаже отдельных видов технически сложных товаров) были подписаны в декабре 2019 года. Перечень устройств и приложений, а также порядок установки софта должны были быть определены правительством отдельно.

Первая версия подготовленного ФАС проекта постановления предполагала, что требования к предустановке начнут действовать поэтапно: для смартфонов — с июля 2020 года, а для остальной техники — с июля 2021 по 2023 год. Аналогичные этапы предлагалось ввести и в отношении программ: с июля 2020 года требование должно было распространяться на поисковые системы, браузеры, картографические сервисы, навигаторы, с июля 2021-го — на мессенджеры, соцсети, электронную почту, антивирусы, а также программы, обеспечивающие доступ к инфраструктуре «электронного правительства», приложение национальной платежной системы, с июля 2022-го — аудиовизуальные сервисы и приложения, обеспечивающие трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов.

Документ критиковали как производители устройств, так и российские разработчики ПО. Первые просили отложить введение норм, предусмотреть период для тестирования. Вторые просили отказаться от этапности и ускорить введение требования.

Нынешняя версия также не устроила часть игроков. По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антона Гуськова, производители не успели бы выполнить требования до 1 июля даже в нормальной экономической ситуации, а «в условиях развивающегося кризиса это просто невозможно». 26 марта президент РАТЭК Александр Онищук направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором попросил отказаться от принятия постановления, чтобы избежать дефицита технически сложных товаров на российском рынке (копия письма есть у РБК, ее подлинность подтвердил Гуськов).

РБК направил запрос в пресс-службу правительства. Представитель ФАС не ответил по существу на вопросы РБК.

Представитель «Ростелекома» заявил, что компания поддерживает расширение числа видов ПО для предустановки, отказавшись от дальнейших комментариев. РБК направил запрос Mail.ru Group, МТС, «МегаФону», Acer, Samsung и Xiaomi. Представители Apple, «ВымпелКома», Lenovo, Huawei и «Яндекса» отказались от комментариев.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев, Анна Балашова
Теги: программное обеспечение, ФАС, РАТЭК, мобильные приложения
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