Россияне столкнулись с проблемами при загрузке Windows с сайта Microsoft

У россиян возникают проблемы с загрузкой операционных систем Windows 10 и 11, а также других продуктов Microsoft с официального сайта компании без включения VPN. Компания в марте приостановила продажи новых продуктов в России

Фото: Piero Nigro / aal.photo / imago-images.de / Global Look Press

Пользователи с российским IP-адресом не могут скачать для установки операционные системы Windows 11 и Windows 10 и некоторые другие продукты Microsoft с официального сайта компании.

При попытке загрузки образа диска Windows 11 (ISO) или Windows 10 с сайта компании возникает ошибка. «Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки Microsoft», — говорится в появляющемся сообщении. Как убедились корреспонденты РБК, если зайти на сайт с помощью VPN, загрузка проходит успешно, однако при использовании некоторых VPN-сервисов все равно возникает ошибка.

При попытке скачать Windows 10 тоже появляется ошибка: «404 — File or Directory not found». С подключением VPN загрузка проходит. Также не удается скачать программу Media Creation Tools.

CNews пишет, что проблемы возникают на «проводном» интернете «Билайн», а также при подключении через мобильный интернет МТС, «Билайн» и Tele2.

РБК направил запрос в Microsoft.

Компания Microsoft 4 марта объявила о решении приостановить продажи новых продуктов и предоставление услуг в России в связи с военной операцией на Украине. Президент и вице-председатель Microsoft Брэд Смит заявил, что в связи с санкциями Microsoft также останавливает «многие направления» бизнеса в стране, и добавил, что компания помогает Украине, в частности в борьбе с кибератаками.

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В начале июня Bloomberg со ссылкой на email-рассылку сообщал, что Microsoft значительно сократит операции в России из-за «изменения экономического прогноза и негативного воздействия на бизнес» в стране. В письме не уточнялось, каких направлений коснется сокращение деятельности и в чем именно оно будет заключаться. Отмечалось, что решение затронет более 400 сотрудников Microsoft, компания обеспечит им «полную поддержку в это сложное время».