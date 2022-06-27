В России после ухода Microsoft вырос спрос на пиратский Windows

Популярность пиратских версий, а также российских аналогов выросла на фоне решения Microsoft приостановить новые продажи в России, после которого пользователи столкнулись с проблемами при загрузке лицензионных ОС

Фото: Ina Fassbender / Reuters

В России за последние 90 дней на 80–250% (в зависимости от формулировки) выросло количество запросов в Google по установке пиратских ОС Windows 10 на фоне проблем с лицензионными версиями, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Google Trends.

В июне быстро росла популярность запроса о бесплатном скачивании Microsoft Excel (650%), отмечает издание. За последнюю неделю в 47 раз участились поисковые запросы о Windows 10 Media Creation Tool.

Разработчики российских операционных систем сообщили изданию, что вырос спрос и на их продукцию. По словам руководителя отдела информационной безопасности компании «РОСА» Дмитрия Анисимова, число скачиваний «Роса Хром» в b2c-сегменте увеличилось примерно на 20%. Представитель «Ред Софта» (разрабатывает «Ред ОС») рассказал, что «коробочные» версии их продукции уже продаются в «Ситилинке», хотя объем продаж пока небольшой: около 300 лицензий, из них больше половины проданы после начала военной операции на Украине. В компании прогнозируют трехкратный рост спроса на российские ОС в рознице. Увеличение числа скачиваний отметили в «Базальт СПО» (ОС «Альт») и ГК «Астра» (Astra Linux).

В возможности массового перехода потребителей на российские системе на базе Linux усомнился директор по развитию электронных сервисов и программных решений «Марвел-Дистрибуции» Игорь Мартюшев: Windows, по его мнению, больше подходит для рядовых пользователей. К тому же для ОС от Microsoft создается больше платных приложений, а «качество разработки, тестирования и защиты пользователя от ошибки там выше», указал эксперт.

Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев подтвердил РБК рост спроса на пиратское ПО. «Тем не менее мы думаем, что на горизонте двух-трех лет этот тренд пойдет на спад. Это было абсолютно логично, потому что уход Microsoft и других вендоров не останавливает экономику. Людям по-прежнему нужно как-то делать свою работу, несмотря на обстоятельства», — сказал он.

Эксперт отметил, что использование пиратских программ в первую очередь создает риски для безопасности. «Во-вторых, происходит изменение сознания — люди, которых долгое время учили пользоваться лицензионным софтом и для кого это стало нормой, вернутся в «девяностые» и снова пересядут на пиратское ПО. Но вернуться обратно к лицензионному потом будет очень трудно», — добавил он.

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Компания Microsoft 4 марта объявила о решении приостановить продажи новых продуктов и предоставление услуг в России из-за конфликта на Украине. Мартюшев рассказал изданию, что новых поставок «коробочных» версий Windows в российские магазины не поступает, а запаса при текущем уровне продаж хватит на несколько месяцев. Мартюшев отметил, что у потребителей пока не возникало проблем с регистрацией и активацией продуктов, а в случае с юрлицами все зависит от того, находятся ли они под санкциями. Между тем источник «Коммерсанта» на ИТ-рынке сообщил, что российские пользователи не могут использовать «коробочную» версию Windows или ноутбук с предустановленной ОС, если укажут при регистрации Россию или Белоруссию.

В середине июня пользователи с российским IP-адресом столкнулись с проблемами при скачивании с официального сайта Microsoft Windows 11, Windows 10 и некоторых других продуктов компании. Если включить VPN, загрузка проходит успешно.