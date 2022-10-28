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Bloomberg узнал о планах Маска отказаться от пожизненного бана в Twitter

Bloomberg: Маск хочет отказаться от пожизненной блокировки пользователей в Twitter
Среди пожизненно заблокированных в Twitter — экс-президент США Дональд Трамп, которого забанили после беспорядков его сторонников в здании Капитолия в январе 2021 года
Twitter TWTR $53,94 +0,2% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск (богатейший человек мира с состоянием в $221,5 млрд по версии Forbes) после приобретения Twitter планирует отказаться от пожизненной блокировки пользователей соцсети, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. О закрытии сделки по покупке Маском Twitter ранее сообщило Reuters.

Источник агентства указал, что Маск намерен отказаться от пожизненной блокировки пользователей, поскольку не верит в такие меры. Это означает, что ранее навсегда забаненным пользователям, в число которых входит экс-президент США Дональд Трамп, могут разрешить вернуться на платформу, сказал собеседник издания.

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа в январе 2021 года, после беспорядков, которые устроили его сторонники в здании Капитолия «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». На Трампа были подписаны почти 89 млн пользователей.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил о закрытии американским бизнесменом Илоном Маском сделки по покупке Twitter за $44 млрд. По данным агентства, бизнесмен уволил генерального и финансового директоров платформы Парага Агравала и Неда Сигала.

Журналист CNBC Дэвид Фабер сообщил, что компанию возглавил сам Маск. Источник Bloomberg заявил, что предприниматель планирует взять на себя роль главного исполнительного директора Twitter, но главой компании он будет временно и, как ожидается, в будущем уступит должность другому человеку.

Twitter отказался от комментариев, пишет Bloomberg. Маск после сообщений о закрытии сделки написал на своей странице: «Птичка на свободе».

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27 октября Маск опубликовал видео с посещением штаб-квартиры Twitter, а также заявил, что решил купить социальную сеть, чтобы люди в будущем имели цифровую площадку для обсуждения разных мнений.

В начале апреля бизнесмен стал крупнейшим акционером Twitter c долей 9,2%, а позже выразил желание полностью выкупить компанию. В конце апреля Маск заключил соглашение о покупке Twitter за $44 млрд.

В июне адвокаты предпринимателя сообщили о его желании расторгнуть сделку, основанием для чего, по их словам, стал отказ соцсети предоставить достоверную информацию о фейковых аккаунтах и спам-ботах. В ответ на это руководство Twitter обвинило Маска в отказе выполнять обязательства и подало на него в суд. В октябре Reuters писало, что бизнесмен предложил остановить судебное разбирательство с условием, что он приобретет соцсеть на первоначальных условиях.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Илон Маск Twitter блокировка бан Дональд Трамп
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