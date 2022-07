Twitter подал в суд на Маска за отказ от покупки соцсети

Маск неоднократно нарушал соглашение с Twitter о приобретении, решение не завершать сделку по покупке соцсети противоречит условиям договора, считают в компании. Он счел, что в Twitter больше спам-аккаунтов, чем ему сообщили

Фото: Carlos Barria / Reuters

Twitter потребовала через суд от главы Tesla и SpaceX Илона Маска завершить сделку по приобретению социальной сети за $44 млрд, обвинив его в отказе выполнять обязательства перед платформой и ее акционерами, пишут The New York Times и The Guardian.

Иск подан в Канцлерский суд Делавэра. В нем говорится, что бизнесмен отказывается от выполнения обязательств из-за того, что сделка перестала отвечать его личным интересам.

«Маск, по-видимому, считает, что он — в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, — волен передумать, разгромить компанию, нарушить ее деятельность, уничтожить акционерную стоимость и уйти», — говорится в документе.

В Twitter сочли, что отказ Маска от завершения сделки последовал за «длинным списком существенных нарушений» соглашений сторон, которые навредили репутации соцсети. Целью иска в Twitter назвали препятствование дальнейшим нарушениям со стороны Маска, принуждение к выполнению юридических обязательств и завершение сделки после выполнения ряда условий.

В Twitter также назвали решение Маска не завершать сделку «недействительным и неправомерным», утверждая, что соцсеть не нарушила ни одного обязательства из соглашения сторон. Маск и его представители «сознательно, намеренно, умышленно и существенно нарушили соглашение», продолжили в компании. В Twitter заявили об уверенности в своих данных о доле спам-аккаунтов, добавив, что используют экспертов по спаму для проверки подсчета и обеспечения его точности.

Twitter подал в суд ходатайство об ускоренном рассмотрении дела, попросив начать разбирательство в сентябре из-за его «критического» характера. Об этом главный юридический консультант Twitter Шон Эджетт сообщил сотрудникам во внутренней рассылке, узнал The New York Times.

Как указывает издание, прежде Канцлерский суд Делавэра не позволял компаниям отказываться от сделок. В частности, в 2001 году Tyson Foods попыталась отказаться от приобретения мясокомбината IBP, однако суд постановил, что соглашение должно быть выполнено. Если же суд позволял выходить из сделок, решение суда обязывало выплатить компенсацию убытков, отмечает газета.

Маск отказался от сделки на покупку Twitter 9 июля, он пояснил, что соцсеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Представители бизнесмена обвинили социальную сеть в нарушении нескольких положений соглашения с предпринимателем. К 12 июля акции Twitter упали на 11%.

После сообщений СМИ о намерении Twitter подать в суд, Маск опубликовал в соцсети пост, в котором указал, что во время судебного разбирательства компания будет обязана раскрыть данные о спам-ботах и фейковых аккаунтах.