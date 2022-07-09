Маск отказался покупать Twitter

По словам адвокатов миллиардера, Twitter «не смог или отказался отвечать на многочисленные запросы» о предоставлении данных о спам-аккаунтах и поддельных учетных записях. Соцсеть намерена подать в суд

Фото: Matt Cardy / Getty Images Europe

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск отказался от сделки на покупку Twitter из-за того, что социальная сеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление адвокатов миллиардера.

Twitter «не смог или отказался отвечать на многочисленные запросы» о предоставлении данных о спам-аккаунтах и поддельных учетных записях, заявили представители Маска. Они обвинили Twitter в нарушении нескольких положений соглашения с главой Tesla и SpaceX.

Акции Twitter в ходе торгов упали на 7%.

Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор сообщил о намерении соцсети подать в суд.

Согласно условиям, Маск должен уплатить неустойку в размере $1 млрд, если сделка не состоится.

Маск (богатейший человек в мире; $219 млрд по оценке Forbes на апрель 2022 года) собирался купить соцсеть за $44 млрд в апреле. Однако потом приостановил сделку до подтверждения данных, что поддельные и спам-аккаунты составляют меньше 5% от общего числа пользователей Twitter.

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О том, что сделка между миллиардером и Twitter «находится под серьезной угрозой срыва», 7 июля писала газета The Washington Рost со ссылкой на три источника. По данным издания, представители Маска пришли к выводу, что данные Twitter о фейковых и спам-аккаунтах не поддаются проверке, а информации, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса, недостаточно.

В начале апреля Сначала Маск приобрел 9,2% доли в Twitter, став одним из крупнейших акционеров, а позднее объявил о своем намерении выкупить соцсеть, предложив по $54,20 за обыкновенную акцию.

Агентство Reuters сообщало со ссылкой на отчет Twitter от 2 мая, что поддельные аккаунты и спам-боты составляли менее 5% от общего числа ее «монетизируемых ежедневных активных пользователей».

Однако предприниматель решил проверить это самостоятельно. Выбрав 100 случайных учетных записей, он пришел к выводу, что фейковые аккаунты составляют не менее 20% от всех пользователей.