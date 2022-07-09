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Маск отказался покупать Twitter

По словам адвокатов миллиардера, Twitter «не смог или отказался отвечать на многочисленные запросы» о предоставлении данных о спам-аккаунтах и поддельных учетных записях. Соцсеть намерена подать в суд
Twitter TWTR $34,8 -6,73% Купить
Фото: Matt Cardy / Getty Images Europe
Фото: Matt Cardy / Getty Images Europe

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск отказался от сделки на покупку Twitter из-за того, что социальная сеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление адвокатов миллиардера.

Twitter «не смог или отказался отвечать на многочисленные запросы» о предоставлении данных о спам-аккаунтах и поддельных учетных записях, заявили представители Маска. Они обвинили Twitter в нарушении нескольких положений соглашения с главой Tesla и SpaceX.

Акции Twitter в ходе торгов упали на 7%.

Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор сообщил о намерении соцсети подать в суд.

Согласно условиям, Маск должен уплатить неустойку в размере $1 млрд, если сделка не состоится.

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Маск (богатейший человек в мире; $219 млрд по оценке Forbes на апрель 2022 года) собирался купить соцсеть за $44 млрд в апреле. Однако потом приостановил сделку до подтверждения данных, что поддельные и спам-аккаунты составляют меньше 5% от общего числа пользователей Twitter.

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О том, что сделка между миллиардером и Twitter «находится под серьезной угрозой срыва», 7 июля писала газета The Washington Рost со ссылкой на три источника. По данным издания, представители Маска пришли к выводу, что данные Twitter о фейковых и спам-аккаунтах не поддаются проверке, а информации, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса, недостаточно.

В начале апреля Сначала Маск приобрел 9,2% доли в Twitter, став одним из крупнейших акционеров, а позднее объявил о своем намерении выкупить соцсеть, предложив по $54,20 за обыкновенную акцию.

Агентство Reuters сообщало со ссылкой на отчет Twitter от 2 мая, что поддельные аккаунты и спам-боты составляли менее 5% от общего числа ее «монетизируемых ежедневных активных пользователей».

Однако предприниматель решил проверить это самостоятельно. Выбрав 100 случайных учетных записей, он пришел к выводу, что фейковые аккаунты составляют не менее 20% от всех пользователей.

Twitter — социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями, фото и видео, начавшая работу в 2006 году. В 2013-м компания вышла на IPO. По данным портала Statista.com на январь, больше всего пользователей Twitter в США (76,2 млн), Японии (58,9 млн), Индии (23,6 млн), Бразилии (19 млн), Индонезии (18,4 млн) и Великобритании (18,4 млн).

Основную прибыль соцсети приносит реклама, которую показывают пользователям. По итогам первого квартала выручка Twitter выросла на 16%, до $1,2 млрд, по сравнению с $1,04 млрд годом ранее. Доходы от рекламы повысились на 23% и достигли $1,1 млрд. Чистая прибыль увеличилась в 7,5 раза и составила $513 млн. Число монетизируемых ежедневных активных пользователей (mDAU) по сравнению с прошлым годом выросло на 15,9% и на конец первого квартала достигло 229 млн человек.

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Елена Чернышова
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