Юристы предупредили о рисках услуг по оформлению ВНЖ за рубежом

На «Авито» и других ресурсах после указа о частичной мобилизации появились новые объявления о помощи в оформлении ВНЖ в Турции, Казахстане и Армении. РБК спросил юристов, какие риски могут скрываться за такими предложениями

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На площадке «Авито» и в тематических телеграм-каналах активизировались посредники, которые предлагают помощь в оформлении вида на жительство (ВНЖ) в соседних с Россией странах. Речь идет об услугах по оформлению документов, которые дают иностранным гражданам право на постоянное проживание в другом государстве, а также право на свободный въезд и въезд из него.

Среди обнаруженных РБК на онлайн-сервисах объявлений, появившихся после указа о частичной мобилизации в России от 21 сентября, чаще всего встречаются предложения помочь оформить ВНЖ в Турции, некоторые посредники предлагают свои услуги в Армении, Казахстане и Дубае. Цены разнятся: от 500 руб. за услугу (в этом объявлении предлагается не только оформление ВНЖ, но и подбор квартиры, «помощь с адаптацией детей», содействие с переводом денежных средств и т.д.) до 70 тыс. руб. «под ключ» (в описании говорится, что агент предлагает «полное сопровождение процесса получения турецкого вида на жительство» без предоплат и даже без наличия договора аренды жилья у клиента).

В пресс-службе «Авито» РБК сообщили, что опубликованные на платформе объявления «являются абсолютно легальными». Подобного рода услуги, по словам представителя компании, «были на платформе и ранее и тщательно проверялись системой модерации». «Если у нас есть доказательства того, что услуга оказывается с нарушением, объявление будет заблокировано», — пообещали в компании. «Динамики спроса и предложения на такие услуги не наблюдается», — сказали там.

После объявления частичной мобилизации поток выезжающих из России граждан вырос. Уже к обеду 21 сентября авиабилеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван и Баку и столицы других соседних стран, для посещения которых не требуется виза, были раскуплены. Утром 23 сентября ФТС сообщила, что на сухопутной границе между Россией и Грузией зафиксировали рекордную для 2022 года очередь из автомобилей — 1,7 тыс. Позднее из-за возросшего транспортного потока на границе грузинские таможенные пункты пропуска перешли в особый режим работы: в очереди на границе с Грузией собралась пробка примерно из 3,5 тыс. легковых автомобилей. Пробки появились и на границе России с Казахстаном. Резкий рост числа въехавших россиян зафиксировала и финская таможня: за два дня, с 21 по 22 сентября, через три пропускных пункта на границе с Финляндией прошли как минимум 15,8 тыс. россиян — показатели за день в среднем были в полтора раза больше, чем 20 сентября (5,7 тыс.).

Что предлагают оформляющие ВНЖ посредники

Казахстан

Корреспондент РБК, представившись клиентом, связался с пятью посредниками, опубликовавшими объявления на «Авито». Одна из агентов — за услуги она берет от 10 тыс. руб. — в описании указала, что «проконсультирует и поможет с регистрацией и ВНЖ в Казахстане». В личных сообщениях она рассказала, что из документов для процедуры потребуется только справка о несудимости не старше шести месяцев и загранпаспорт. «Мы поможем с регистрацией, а также со сбором и подачей документов и прохождением медкомиссии», — добавила собеседница, уточнив, что для последней процедуры достаточно отсутствия серьезных заболеваний, «таких как ВИЧ и туберкулез». На сбор и подачу документов в стране уходит три дня, очное присутствие обязательно, а сам ВНЖ можно получить через 45 дней, указывает посредник.

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Другой агент, также предлагающий оформить ВНЖ в Казахстане, обращает внимание на необходимость еще одного важного документа — так называемого листка убытия, то есть разрешения гражданину России уехать на постоянное место жительства в другую страну. Но после ряда уточняющих вопросов он добавляет: «Если получить не удастся, приезжайте так, мы сделаем на месте».

Турция

«Комплексные» услуги по оформлению ВНЖ «под ключ» чаще всего предлагают агенты, специализирующиеся на Турции. Так, по объявлению с одним из самых высоких ценников (70 тыс. руб.) посредник предложил договор аренды жилья на год, поручительство гражданина Турции и «быстрое» открытие счета в местном банке с получением карты. Для подачи заявки от клиента требуют только отправить копию загранпаспорта на WhatsApp. Для собеседования в миграционной службе агент обещает подготовить все документы и даже проинструктировать, «что и как нужно говорить», но проходить его придется самостоятельно. После собеседования посредник рекомендует оставаться на территории Турции две-три недели: «Миграционная служба начала проверять, действительно ли гражданин России хочет проживать в Турции или это делается для подстраховки». Отказы в предоставлении ВНЖ бывают, признает автор объявления, но в среднем только у 10% заявителей — чаще всего у тех, кто раньше нарушал турецкое законодательство во время путешествий. Договор на оказание услуги агент не предлагал заключать, а оплату обещал взять постфактум.

Много ли россиян имеют ВНЖ в Турции По данным миграционной службы МВД Турции, в 2022 году Россия входит в топ-3 стран, чьи граждане получили право на постоянное проживание в Турции. ВНЖ в Турции имеют 108,4 тыс. россиян, уступая гражданам Ирака (144,6 тыс.) и Туркмении (116,4 тыс.).

Другой агент по Турции за меньшую стоимость (65 тыс. руб.) предлагает подать документы по нотариальной доверенности: клиенту необходимо будет присутствовать только при получении готового ВНЖ. Документов этот посредник запросил больше: помимо загранпаспорта потребуются свидетельство о рождении (подойдет заверенная у нотариуса копия) и оригинал справки об отсутствии судимости. В отличие от предыдущего агента собеседник РБК сразу акцентировал внимание на работе по договору оказания услуг, а также на возможности отследить готовность ВНЖ через официальный сайт.

Армения

Агент, предлагающий помощь в получении вида на жительство в Армении, предложил оформление клиента «как представителя армянской фирмы в России». «Официально заключается договор, идет зарплата, все официально, — акцентирует он внимание. — Получаете социальную карту. На основании этой социальной карты дается вид на жительство». Срок оформления всей документации, по его словам, — два-три месяца, стоимость составляет 25 тыс. руб. плюс 3 тыс. руб. за нотариальное заверение свидетельства о рождении и российского паспорта. Фотографии этих документов, а также загранпаспорта посредник предлагает прислать ему на WhatsApp. Он утверждает, что очное присутствие и даже полет в Армению от потенциальных клиентов не требуется, но допускает, что в связи с большим потоком переезжающих россиян требования могут измениться. «Пока проскакивает так», — добавляет автор объявления.

Какие документы требуются для оформления вида на жительство Для оформления ВНЖ в Турции — так называемого икамета — турецкая миграционная служба помимо загранпаспорта, специальной анкеты и фотографий установленного образца попросит предъявить документ, подтверждающий наличие постоянных доходов. Также требуются действующая медицинская страховка, договор аренды жилья и копия паспорта арендодателя. Еще сложнее обстоит ситуация с видом на жительство в Казахстане: заявителю потребуется письменное согласие государства гражданства, то есть листок убытия или другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж. Для оформления ВНЖ в Армении помимо стандартных паспорта и фотографий нужны будут документы, подтверждающие обстоятельства для получения статуса резидента в стране (например, информация об учебе, наличие разрешения на работу и т.д.), а также справка о состоянии здоровья.

Что по поводу объявлений говорят юристы

Само по себе получение ВНЖ с привлечением посредника или консультанта не запрещено и часто встречается на практике, отмечает партнер ITS WM Игорь Кузнец. Человеку, который ранее не проходил миграционные процедуры, сложно самому разобраться в тонкостях местных правил, признает он, но в зависимости от содержания предоставляемых услуг для заявителя могут возникнуть риски. Например, составление для получения ВНЖ документов, юридическое содержание которых не соответствует фактическим обстоятельствам, может повлечь неблагоприятные последствия: от отказа в выдаче ВНЖ до уголовной ответственности. Например, фиктивный адрес прописки может быть обнаружен местными миграционными властями и создать существенные риски для заявителя, говорит юрист.

О потенциальной ответственности для пользователей подобных услуг предупреждает и соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов. В некоторых случаях, по его словам, исполнители оказывают услуги юридического характера, включающие в себя анализ кейса клиента, подготовку необходимых документов и представительство в консульских учреждениях, — такой вариант является одним из направлений легального юридического бизнеса. Другое дело, когда такие услуги преподносятся как способ гарантированного получения вида на жительство или гражданства другой страны: существует большая вероятность, что это мошенники, указывает юрист.

Особое внимание Титов призывает обратить на агентов, которые утверждают, что им для оформления ВНЖ достаточно только загранпаспорта. «Можно предположить, что сомнительные посреднические структуры (если это не мошенники, которые рассчитывают на получение предоплаты) для оказания услуги будут оформлять фиктивные документы, подтверждающие наличие обстоятельств, требуемых для получения вида на жительство, — объясняет он. — Если в последующем вскроется несоответствие этих документов действительности, то иностранный гражданин, оформивший ВНЖ или гражданство на основании этих бумаг, может быть привлечен к ответственности за представление заведомо подложных документов».

Основатель юридической фирмы LFCS Legal Support Юрий Борисов напоминает, что в вопросах получения ВНЖ многое остается на усмотрение органа, принимающего решение. Фирмам, которые гарантируют получение ВНЖ «под ключ», по его словам, слепо доверять не стоит, а их услуги часто оказываются для клиента «лотереей». «Во многих странах трудоустройство является основанием для получения ВНЖ, но орган, принимающийся решение, может проверить налоговые отчисления, и «номинальное» трудоустройство может и не сработать», — говорит Борисов.

Большинство подобных посредников, по его словам, оказывают услуги по потоковому принципу, то есть «отправляют пачку заявок, из которых проходят только некоторые». Серьезные юридические фирмы запросят паспорта членов семьи, а также справки об имуществе, доходах, участии в бизнесе, перечисляет Борисов.